【人為疏忽】嫌大學實驗室冷凍庫太嘈 　清潔工擅自熄電源毀780萬元研究成果

▲ 嫌大學實驗室冷凍庫太嘈， 清潔工擅自熄電源毀780萬元研究成果。

關電掣竟然引起法律訴訟！事源一名清潔工於美國紐約一所大學實驗室進行清潔時，因為對冷凍庫不斷發出的強烈聲響感到不勝其煩，於是便擅自關閉電源。雖然噪音隨即消失，但未料到此舉竟然令存放於冷凍庫的科學樣本，包括細胞培養皿等素材幾乎悉數盡毀，估計損失近100萬美元（約780萬港元），於是有關大學學院便向清潔工所屬公司憤然提告。

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根據外媒報導，事發於2020年9月17日，來自戴格爾清潔服務（Daigle Cleaning Services）的一名清潔工於大學實驗室（Rensselaer Polytechnic Institute）工作時，因為冷凍庫發出嗶嗶聲，而關掉電源，冷凍庫溫度隨即上升至-25.6°F（-32°C），大量生物樣本因此被毀掉，大學於是向清潔公司提告。

根據大學的訴訟書，冷凍庫必須保持恆溫-112°F（-80°C），溫度一旦過高就會觸發警報器，發出嗶嗶聲；冷凍庫門上亦貼有標誌，「請勿移動或拔掉插頭。這個區域不需要清潔。如果想要靜音，可以按下警報測試靜音鈕5至10秒。」。

代表大的律師Michael Ginsberg表示這絕對屬於人為疏忽，令大學25年的研究成果悉數盡毀。他又指需要100萬美元來重新開展這項研究。

戴格爾清潔服務總部位於紐約州首府阿爾巴尼（Albany），截至上周仍未聯繫到總裁福斯特（Derek Foster）給予回應。這起事件發生在2020年9月，但訴訟內容本周才被媒體曝光，求償金額尚未公布。

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責任編輯：羅嘉欣