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【倚老賣老】飛機大媽自稱患心臟病高血壓　要求換位不成爆粗辱罵乘客

健康 12:51 2023/06/28

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飛機大媽自稱患心臟病高血壓，要求換位不成爆粗辱罵乘客。

內地一名年輕女子乘搭飛機時，遭鄰座大媽要求換位，未料她婉拒後，大媽突然聲稱自己患心臟病、高血壓，並威脅「不換位就吐你一身」，一旦病發要對方負責。影片曝光後，網民一面倒批評大媽的行為。

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【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

綜合內媒報道，事發於6月20日，一架從青島飛往瀋陽的航班登機期間，女事主上機後看見大媽坐在她的靠窗座位上，於是請來機艙服務員幫忙協調。但不久，大媽聲稱自己患高血壓、心臟病，會暈機浪，不斷道德綁架，甚至威脅女事主，「不換位就吐你一身，犯病了也要你負責」。

從影片可見，女事主立即回擊「你要是吐到我身上，那你就得賠償我」，大媽隨即破口大罵，期間更夾雜粗口，而女事主則堅決不讓座，罵戰越演越烈，其後坐在後排靠窗位置的大媽丈夫亦出言恐嚇，落機後要毆打女事主。

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期間多名機艙服務員試圖安撫大媽，並調停事件，最終大媽獲安排調到其他座位。涉事的江西航空負責人回應事件時表示，機組人員當時發現有兩名旅客發生爭執，即時都雙方進行勸解，同時按照程序處理，將婦人調換至客艙其他空餘座位，將兩人分隔開。

至於網上一度有消息傳出，大媽被升級至商務艙，負責人則表示，飛機全部均為經濟艙，沒有商務艙，因此不存在升艙一說。

事件引起網民熱議，不少人批評大媽「倚老賣老」、「她憑什麼要求別人換座」、「她怎麼不包機呢，想坐哪兒坐哪兒」，又質疑航空公司「為什麼不拘留」。

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責任編輯：羅嘉欣

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