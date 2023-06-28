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英國演員朱利安山德斯登山喪命　失蹤5個月在山區發現遺骸

娛樂 11:36 2023/06/28

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《殺戮戰場》（The Killing Fields）演員朱利安山德斯（Julian Sands）逝世，終年65歲。朱利安山德斯在今年1月在美國加州登山後失蹤，而加州當局證實，日前在聖安東尼奧山荒野發現的人類骸骨，屬於年初失蹤的朱利安山德斯，警方指，仍在調查確實死因，正待進一步化驗結果。

登山愛好者朱利安在今年1月13日往俗稱「禿頭山」的聖安東尼奧山行山後失蹤，當局截至本月17日進行過8次搜索仍無發現，直至日前有登山人士在聖安東尼奧山發人類骸骨，警方經化驗後確認死者為朱利安。

山脈被大雪覆蓋

發現其骸體的聖安東尼奧山是聖蓋博山（San Gabriel Mountains）的最高峰，為洛杉磯居民的熱門景點。

警方指，從2017年至2022年間已知有8人死亡。當地環境已經愈來愈危險。加州在去年12月和今年1月間遭逢接連的暴風雨侵襲，包括聖安東尼奧山在內的山脈被大雪覆蓋。

《夕霧花園》

曾與成龍合作

朱利安山德斯在80年代入影視圈，曾演出經典電影包括1984年《殺戮戰場》（The Killing Fields）、1985年《窗外有藍天》（A Room with a View）、1995年《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas），以及人氣電視劇《24》、《超人前傳》（Smallville）等。

另外，他曾在2003年參演與成龍電影《飛龍再生》（The Medallion），以及在2019年參演阿部寬、張艾嘉、李心潔主演亞洲片《夕霧花園》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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