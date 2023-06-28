【兩性關係】驚揭媽媽出軌對象是自己主管 女生1個原因陷兩難：應否告訴爸爸

▲ 驚揭媽媽出軌，對象竟是自己主管。(網上相片)

上一代的錯，下一代要承受嗎？台灣一女子多次發現媽媽出軌，今次出軌對象竟是自己的公司主管，女子正在疑慮要不要告訴爸爸，更為自己的工作擔憂，在討論區求意見。

一台灣女子在網上討論區Dcard發帖表示，近日，她在幫媽媽設定電話時，看到媽媽與一男子的聊天記錄，全都是打情罵俏的對話，更會討論床事，而且有很多他們一同外遊時的甜蜜照片。

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其實女子與哥哥已經多次發現媽媽出軌，而且每次對象都不同，他們每次都是睜一隻眼閉一隻眼，選擇為媽媽隱瞞，因為媽媽為了小孩和家庭作出了不少犧牲。但是她認為，雖然爸爸是個寡言不風趣的人，又經常忙於工作而缺少對家庭的陪伴，但是該承擔的責任都有做到，不想爸爸一直被蒙在鼓裡：

我並不認為這是出軌的理由。

最令她憂心的是，自己的主管正是媽媽這次的出軌對象。女子與哥哥在同公司工作，都是由媽媽的出軌對象推薦而被取錄的。女子在知道主管與媽媽的關係後，在公司要假裝不知情，繼續以尊敬態度面對主管，令她感到抑壓。

而且，主管亦是有家室的人，她害怕主管的家人得知此事後，會到公司大鬧，每日都像活在計時炸彈中。女子還提出，自己剛加入公司，不足一年就離職，可能會影響前程。女子因此事而食慾不振導致體重驟降，更需要服用抗憂鬱藥。

事件引起網民討論，網民意見大不同，「既然你媽媽一個換過一個，那你等一陣子說不定她就又換對象了」、「私下跟你媽說，警告她再敢繼續這樣，就跟你爸講」、「傻爆眼，這麼嚴重的事情，你還在擔心工作」。

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責任編輯︰王明芳

