【紅事變白事】男子講完「我願意」突猝死　新娘結婚10分鐘慘變寡婦

▲ 美國一名男子在完成婚禮誓詞後突然猝死，新娘升格人妻10分鐘便成為寡婦。

美國內布拉斯加州一對新人上周一（19日）舉行婚禮，不料新郎卻在說出「我願意」、完成誓詞後突然昏厥，送院後不治身亡，令新娘升格人妻僅10分鐘就變成寡婦。

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綜合外媒報道，來自奧馬哈的Toraze Davis及Johnnie Mae Davis特意選擇在解放黑奴的6月19日「自由日」舉辦婚禮，並同時慶祝Johnnie Mae祖母的生日。然而48歲的Toraze在對妻子說出「我願意」，兩人一同步出教堂合照後不久便突然倒地不起，送院後確認患上腦血栓，最終宣判不治離世。據報，新娘Johnnie Mae在婚前剛經歷喪父之痛，結果婚禮當日又親眼見證丈夫猝死，令人不勝唏噓。

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新娘好友兼婚禮賓客Jewel Roberson表示，Toraze在婚禮開始一小時後，約下午4時35分出現心臟驟停，「那是在短短的一秒鐘之內，事情在幾秒內就發生了」。她補充，Toraze體內的血塊導致了他的死亡，也導致Johnnie Mae在10分鐘的時間內從新婚妻子瞬間變成寡婦。

夫婦兩人任職的照護機構「ECO Supportive Living」共同上司Monica Miller亦表示，婚禮當天是Toraze「最快樂的日子」，

我能看到他臉上的笑容，以及他有多高興。對他而言，這是很美好的一天。

Monica又指，Johnnie Mae經常幫助弱勢族群，是機構座右銘「像對待家人一樣照護我們的顧客」的最佳代言人，希望社區未來能支持她度過難關。由於夫婦兩人育有子女，因此Monica亦在募款平台GoFundMe發起眾籌，希望各界能幫助Johnnie Mae籌措喪葬費與孩子的養育費。

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾在接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣