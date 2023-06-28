【歌王封盤】蕭敬騰50歲未婚妻為星二代 　林有慧捧紅金曲歌王功不可沒

▲ 蕭敬騰未婚妻Summer背景猛料！

現年36歲多的歌手蕭敬騰昨晚（6月27日）在個人社交平台宣布向相戀16年、較他年長約13歲的經理人林有慧（Summer）求婚成功！

50歲的Summer除是蕭敬騰的工作夥伴外，這位「背後女人」陪蕭敬騰經歷不少風風雨雨，而Summer的個人背景更十分猛料。

另外，台星賈靜雯於IG晒出合照，相中林有慧展示其求婚鑽戒，台媒指鑽戒達13卡，價值1億新台幣，即港幣約2500萬元，蕭敬騰果然吸金力強！

蕭敬騰宣布向經理人求婚成功 周杰倫夫妻賈靜雯夫妻見證幸福時刻

▲ 蕭敬騰向女友兼經理人求婚成功！（取自instagram）

星二代兼碩士生

林有慧的爸爸為台灣著名諧星林光寧，因此長大後對娛樂圈感興趣。

曾於美國留學，擁大眾傳播學碩士學位Summer，起初由TVBS節目部助理做起，其後擔任福隆製作公司經紀部經紀人、福隆製作公司揸弗人葛福鴻特別助理和Baleno創意總監，台灣天后張惠妹和莫文蔚的海外巡唱也由Summer負責。

值得一提的是，出道前的F4亦經由Summer「調校」，在參演《流星花園》之前，Summer陪F4四子上肢體訓練課程，教他們如何面對傳媒、訓練口才等等，因而Summer跟F4四子感情要好。

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以一招打動蕭爸爸

離開福隆後，Summer自組公司「囍鵲娛樂」，2007年蕭敬騰於第一屆《超級星光大道》踢館而爆紅，Summer希望跟他合作，惟當時不少經理人公司爭著簽蕭敬騰。

而當年蕭爸爸對Summer心生懷疑，不過Summer天天去找蕭爸爸聊天，憑著誠懇和耐心打動對方，其後正式成為蕭敬騰的經理人。

▲ Summer手上婚戒好閃！（取自instagram）

成功捧紅金曲歌王

性格害羞的蕭敬騰剛入行時比較寡言，現身記者會也頗大壓力，曾一度半途放棄。幸而Summer在旁鼓勵他，當進行錄影時，Summer就站在攝影機後面用眼神給他鼓勵；受訪時遇到尖銳問題，她教他直接說「不知道」，只要真誠有禮貌就可以。

成功捧紅金曲歌王，Summer可說功不可沒，她曾於訪談中分享經驗：「要知道藝人的極限在哪裡，然後勇於接受挑戰，過了之後，他們才會知道自己有這個能耐。」

▲ summer一直守護著蕭敬騰。（網上圖片）

另外Summer當年花盡心思讓蕭敬騰於金馬獎頒獎禮上表演，那次更投資不少費用，曾有人質疑為什麼不安排蕭敬騰接賺錢的騷？Summer對此說：「只有站上舞台了，大家才會知道意義是甚麼。」

而Summer跟蕭敬騰亦經歷不少風風雨雨，硬淨個性令她跨過難關，包括早年蕭敬騰遭日籍女粉絲騷擾，其後又收到恐嚇信，更差點被潑糞。

在這次事件上，Summer被日藉粉絲以「惡毒」來形容，其後引來網友對她的攻擊，不過Summer冷靜面對，隔空跟他們理論。

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