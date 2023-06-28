【兩性關係】狠夫揸SUV反覆輾斃老婆 妻曾躲車底慘被拉回路中再輾壓

▲ 有指山東人夫屢被家暴，心生怨恨，日前竟揸SUV反覆輾斃老婆。(影片截圖)

內地網上昨日(27日)瘋傳一段「女子遭男子開車反覆輾軋」的影片，事件發生在6月26日，肇事司機已被刑警隊拘捕，事件中的女子已身亡，案件正在調查。

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昨晚約11時，東營市公安局東營經濟技術開發區分局對事件發布通告，證實6月26日10時20分許，藝馨路發生一宗刑事案件，犯罪嫌疑人王某行 （男，37歲） 被當場控制。經查，王某行因家庭糾紛駕車將其妻子張某（女，38歲）衝撞輾壓致死。目前，犯罪嫌疑人王某行已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

從影片可見，一名女子平躺在公路上，手腳仍能活動，但一輛黑色SUV的車輛竟倒車從女子身上輾過，男司機下車查看，看到女子後，又再次駕駛車輛輾壓女子。隨後，男子再次下車，查看女子並對著女子拍攝後，又再上車輾過女子。

倒地女子身體虛弱，男子用手推動她，見對方仍有意識，便上車再輾過女子。該名女子曾躲到停泊在路邊的私家車車底，但被男子拉回路中後再開車重覆來回輾過，誓要罝對方於死地。

據消息指出，事發於山東東營市東營區東城方衍國際影城（萬方店）附近。而官方消息證實，片中男女是夫妻，兩人是二婚家庭（再婚家庭），女方經常家暴丈夫，本次事件疑因家庭糾紛，男子將女子輾壓致死。於6月27日晚，東營市一家醫院工作人員證實，事發後他們到現場的時候，那名女子就已經沒有生命體徵。

影片曝光後，網民紛紛留言，狠批肇事男司機冷血、殘忍，「看了原視頻，極其殘忍，車內男子反覆下車調整女子躺在地上的位置，反覆輾壓，最後頭部也輾壓。」、「可怕，什麼人啊！地獄魔鬼」、「人性泯滅至此！太可怕了，這還是人嗎？希望警方嚴懲！」

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責任編輯︰王明芳