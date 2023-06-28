【陳建州性騷】黑人曝愛妻討厭舌吻片段翻出　范瑋琪認夫妻少激情

▲ 網民愈翻愈多片段。

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆發，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），日前在Facebook專頁發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事，事件震驚整個娛樂圈。

對此，黑人透過律師發表聲明，指內容全然不實，更形容為「惡意栽贓」行為，並表示將追究相關法律責任。

【#ME TOO】大牙控訴被前老闆陳建州性騷擾 黑人：妳范范姐就很不愛這種事

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黑人在節目爆太太不喜歡舌吻

由於事件太過震撼，有網友更找出黑人於2011年上《康熙來了》節目時，曾曝范瑋琪不喜歡舌吻。

當年二人一起亮相《康熙來了》節目，聊起二人的相處模式，小S問：「你們兩個現在不會沒有接吻了吧」，黑人回應：「她不喜歡那個啦」，讓蔡康永驚訝問：「她不喜歡親嘴？」黑人則回：「她好像不太喜歡舌吻這種東西」。

▲ 范瑋琪不喜歡舌吻。

透露原因

隨後，范瑋琪坦言不喜歡唾液交換的感覺：「我覺得點到為止就好」又打圓場說：「跟姊妹可以」。

蔡康永開玩笑拱范瑋琪跟小S舌吻，小S搞笑說：「我跟范范，搞不好她還比較願意呢？」范瑋琪更表示：「對啊，真的」。

蔡康永疑惑問：「那陳建州怎麼辦？」，范范無奈說：「他就找王力宏啊…」，黑人則搞笑回答：「我都買豬舌在那邊，自己在家練」。

蔡康永再問：「你有抱怨過嗎？」黑人說：「沒有啊，偶爾就放肆一下」。

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自爆冇性趣

范瑋琪還曾透露洗澡時習慣把睡衣放在外面，沒想到洗完澡發現睡衣不見了，換成一件丁字褲跟一雙高跟鞋，但她沒有性趣：「我剛洗完澡，我要睡覺！我穿這幹嘛啊我！」

蔡康永聽了則笑說陳建州就是要調情啊，但范瑋琪搖頭直呼：「我不要，我就是要睡。」同時在錄影現場的陳建州則頓時露出尷尬表情，並大呼「妳講這個幹嘛啊」如今節目片段被翻出，引起網友議論紛紛。

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認夫妻間少激情

而且，在四年前范瑋琪出席活動時，被問到與陳建州的互動，她指二人一起太久已變成家人一樣：「比較不像有那種激情，我覺得我虧欠他的」。難怪不少網民認為二人夫妻間關係不協調。

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