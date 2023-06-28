【前新聞之花】陳嘉倩制服誘惑獲網民大讚　從主播轉當藝人頻派軍糧【多圖】

▲ 陳嘉倩又派福利！

「嘉倩BB」陳嘉倩又派福利！嘉倩BB在IG上載自己身穿空姐服、護士服的相片，大玩Cosplay的她是為鞋店拍廣告！

【心靈師】探討情緒病+精神病案例 楊詩敏+陳嘉倩+劉蘊晴學懂抒壓調節心理

網民對嘉倩「心心眼」

嘉倩BB「有樣有身材」，一眾粉絲留言表示「心心眼」，有網民更直言：「呢幾個都係普遍女優嘅造型」。

雖然嘉倩未有騷出「事業線」，不過有黑色絲襪、制服的加持，已足以令人有無盡的幻想了！

工作以外，嘉倩早前曾到泰國旅行，身穿泰國傳統服飾影靚相，又到PP島玩貓，十分寫意。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

離開主播界

嘉倩BB在2014年加入無綫新聞，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。

她在2017年宣布告別主播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。

之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目，如：《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

最新影片推介：黃智雯專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R