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【工人辛酸】內地女體驗在港當菲傭　互換身份一日驚揭姐姐悲慘經歷

親子 13:49 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

內地女與家中的菲傭姐姐互換身份一日，意外揭開姐姐過去一段悲慘經歷。

不少香港家庭僱有外傭，每天忙於洗衫、煮飯、打掃等，但背後的辛酸有幾多僱主願意了解？有內地女子特意與家中菲傭互換身分一日，以體驗工人姐姐的生活，並拍成影片放上「抖音」分享。內地女留言感慨原本以為是有趣的體驗，想不到最後會戥姐姐難過……

最新影片推介︰

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該名內地女子在香港生活，花4千多港元聘了一名菲傭照顧其起居飲食。她在「抖音」平台表示會拍攝「在香港的100個離奇體驗」，最新一個體驗就是與家中的菲傭姐姐互換身分，以體驗她的日常工作。

內地女與菲傭姐姐互換身分一日。（影片截圖）

首先內地女需要早上6時起床，從影片可見內地女所住的是大單位，樓底高，工人房位於一間「房中房」，工人姐姐睡在房間的上層。由早上到午飯時間之間，內地女要為全屋打掃、洗廁所及煮兩餐，姐姐則可以攤在梳化休息，並提點她記得換床單。

點擊圖片睇互換身份一日過程︰

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午飯過後，內地女要去停車場洗車，之後由姐姐帶路下去街市買餸，但她聲稱學了5年廣東話，與檔販溝通依然有點困難。她買了肉和魚後回家繼續寫晚餐，並決定跟工人姐姐一起坐在廚房吃飯。她問工人姐姐為什麼都喜歡在廚房吃飯，勾起了工人姐姐的悲慘經歷，原來她曾被前僱主不友善對待。

點擊圖片睇菲傭的悲慘過去︰

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工人姐姐又對內地女講述自己的家庭背景，原來她育有4個女兒，每個月一出糧都幾乎全寄返家鄉供養4個女和父母，令內地女感慨離鄉別井打工的辛酸。她最後呼籲網民能夠尊重和善待離鄉別井工作的人，獲網友留言大讚她是正能量的好僱主，又讚兩人都很善良。

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責任編輯︰王明芳

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