【10萬大抽獎】SOGO聯乘PLASTIC THING　主題打卡位換雪糕甜品券

於 6 月 28 日至 8 月 29 日期間，崇光將聯乘本地人氣插畫家「Plastic Thing」，推出一系列獨家限量聯乘精品，貼心陪您夏日出遊外，亦舉行20,000,000 額外積分大抽獎，開心倍增！

凡於 7 月 8 日至 30 日期間之周六及周日下午 3 時至 4 時，SOGO Rewards 會員於崇光銅鑼灣店新翼 B1/F 入口與「為食妹」主題打卡位拍照，並於個人 Facebook 或 Instagram 上分享*，即可換領指定品牌買 1 送 1 雪糕或甜品券 1 張。

參與品牌包括大熱的 DONQ、Milk Top Plus、Twinkle Baker Décor、UCC、Venchi、八天堂及源吉兆庵等，讓您與親友盡享美味甜點。

最新影片推介：

會員以優惠價換購精品

另設Instagram Filter 有獎遊戲，推出動態貼圖，精彩活動包羅萬有，讓您全方位感受夏日專屬的朝氣活力！

會員享專屬優惠，可以優惠價換購限量聯乘夏日精品，會員於崇光銅鑼灣店即日累積購物每滿$1,500（最多 2 張發票），即可以於銅鑼 灣店 G/F 以換購價換購下列限量精品 1 件；即日累積購物滿$3,000，則可換購 2 件，如此類推，每人每日最多可換購 5 件，而精品亦可以零售價於店內或崇光網店直接購買。

▲ 參加「玩夏啦大抽獎」，有機會贏取 20,000,000 額外積分（價值10萬 )。

另外，會員凡於崇光銅鑼灣店店內或網店單一購物賺取每 200 基本積分，即可自動參加 「玩夏啦大抽獎」1 次，有機會贏取 SOGO Rewards 20,000,000 額外積分（價值$100,000，1 名）。 購物愈多參加機會愈多，萬物錯過！

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