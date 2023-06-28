【誤食毒品】兩女童疑誤食大麻糖後不適　25歲父親涉虐兒藏毒3罪還押8月再訊

▲ 兩女童疑誤食大麻糖後不適，25歲父親涉虐兒藏毒3罪還押8月再訊（資料圖片）

兩名2歲及4歲的女童日前在天水圍寓所疑誤服大麻糖後不適昏迷入院，25歲父親涉疏忽照顧及藏有多粒大麻糖，被控虐兒及藏毒共3罪，今（28日）被解往屯門裁判法院提堂 。被告暫毋須答辯，案件押後至8月23日再訊，待化驗毒品及為兩女童索取醫療報告，被告申請保釋被拒還押候訊。

被告C.K.W.（25歲，建築工人）被控2項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪及1項管有危險藥物罪。控罪指，被告於2023年6月25日，在天水圍一單位身為超過16歲而對4歲女童X及2歲女童Y負有管養、 看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略兩女童。被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖。

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控方申請押後案件至8月23日再訊，以待化驗毒品及DNA，並為兩女童索取醫療報告。辯方有保釋申請，控方反對，裁判官黃國輝拒絕申請。

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記者：陳曉欣