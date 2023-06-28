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【死裡逃生】82歲老翁行森林迷路　靠食白蟻飲尿撐7天終被兒子尋獲

健康 14:13 2023/06/28

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82歲老翁行森林迷路，靠食白蟻飲尿撐7天終被兒子尋獲。

老翁靠食白蟻飲尿竟成功於森林存活7天！巴西一名82歲老翁早前和朋友到郊外的別墅，惟於獨遊時散步時，竟於附近的樹林迷路。當地政府其後派出大量人手進行連續4天的搜救行動，由於未有任何收獲決定收隊；老翁的兒子卻未有放棄，堅持搜索，最終於老翁失蹤的第8天相遇，成功將父親拯救。

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根據外國傳媒報導，該名82歲老翁Jose Arteiro Ribeiro於6月10日和朋友到Vila Propicio當地一處郊外別墅參觀，期間他獨自走到附近樹林內散步，沒想到因此迷路。其友人之後久未見Jose身影，於是立即通知警方及老翁兒子Andre Ribeiro。

警方接獲報案後，立即偕同消防員展開大規模的搜索行動，可是在經過4天搜索後，仍未見Jose身影，認為他生存機會渺茫，因此宣布放棄搜索。不過39歲的Andre卻不願放棄老父，隨後的數天依然與家人前往森林裡尋找父親，最終在Jose失蹤第8天時，即6月18日，Andre在一棵樹下發現他的身影，立即將他救出森林，送往醫院治療。

82歲老翁靠食白蟻飲尿竟成功於森林存活7天！(網上圖片)

事後Andre表示，當天他找到父親時，父親對他說的第一句話就是「我知道你永遠不會放棄我，我在等你，我的兒子，我知道你會找到我」。而父親也指出，在森林裡的這段時間，他靠著吃白蟻和喝自己的尿存活下來，還使用身上唯一的打火機生火，以免被其他動物攻擊。

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責任編輯：羅嘉欣

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