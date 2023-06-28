【桃色醜聞】舊愛被爆出軌偷拍性愛影片　T-ARA成員孝敏舊Post一句話疑知情【多圖】

▲ 網民擔心孝敏是受害者之一！

韓國女團T-ARA出身的34歲孝敏，去年1月與細4年的國家隊足球員黃義助蜜遊瑞士爆出戀情，戀情曝光後二人承認正在發展中。

可是姊弟戀見光死，公開戀情後兩個月便告終。

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而近日黃義助捲入性醜聞，韓國網上爆出大量匿名帳號爆料，以「國家足球國手黃義助的私生活」為題。

不但狠批黃義助私生活混亂，一腳踏多船之餘，更爆出拍拖期間未經女方同意偷拍性愛片，不少網民擔心孝敏是其中一名受害者。

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性愛片曝光

爆料者指黃義助背著另一半偷食多名女生，他愛以出國為由，與其他女性發生關係。為了證明黃義助未經女方同意偷拍歡愉過程，爆料者上載一段沒有打格的性格片，以作「有片有真相」，不過很快就被拉下架。

及後，有網民販賣黃義助的性愛片，價錢由1,000韓圜至3,000韓圜（約6至18港元）。

▲ （IG圖片）

有網民翻出孝敏與黃義助分手後一個月發的限時動態，一句說話似乎暗示早已知道對方出軌，甚至偷拍性愛片。當時她上載一張英文課本的相片，內容提及「I'd rather die than marry him（我寧願死也不要跟他結婚）」。

▲ 孝敏在分手後一個月貼出寫上「我寧靜死也不要跟他結婚」的相片。（IG圖片）

雖然事後孝敏曾否認並澄清文字是教材一部分，與他人無關，但字句不禁令人聯想到跟黃義助桃色風波有關。

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