健康飲食新「煮」意！營養學家親授3招吃出抵抗力 最重要識揀調味料

近年大家更注重健康飲食，愈來愈多人關心日常的食品營養及安全性，所以這次我們特別邀請到營養學家伍雅芬Arlene親授大家3招吃出抵抗力，Arlene表示想煮得有「營」，除了要懂得揀選優質食品外，最重要識揀天然零添加的調味料，就能從頭到尾煮出健康新意。Arlene還會教大家避開日常生活的飲食陷阱，記得看到最後，有2款美味又健康，有助提升免疫力的食譜推介！

第一招︰選擇食物原型

健康和均衡飲食對於增強免疫力至關重要，Arlene表示作為營養學家，會盡量教大家揀選一些新鮮、原型的食物，即是盡量貼近原貌，加工程度低，少化學添加劑的食物，因為這些添加劑都會削弱人體的免疫力，影響健康。

▲ 營養學家伍雅芬Arlene。

Arlene表示最常見的添加劑是大家日常都會接觸到的味精。「有部分人本身對味精已有不良反應，而味精本身的鈉含量很高，所以對於有高血壓和腎病的人來說更不宜食用。另有研究指出人造色素會更加兒童患過度活躍症的機會。」事實上，都市人經常外出用餐，很難避免進食有添加劑的食物，Arlene建議大家盡量在家煮食時，可以選擇一些較天然、健康或零添加的食品和調味料。

第二招︰謝絕基因改造食品

Arlene提醒大家，近年多了很多基因改造食品，雖然很多組織以及世衛亦提出不少研究表示基因改造食品暫時對人體無害，但她認為人類並不了解新研發的產品對未來有多大的影響，同時最近亦陸續有很多專家發表研究報告，指基因改造的食物有機會缺少某些營養成分，以及殘留農藥的含量相對較高，因此最好還是選擇非基因改造的食品為佳。

▲ 李錦記頭道原釀生抽，百分百天然釀製，不加增味劑及人造色素，特別選用非基因改造的黃豆，健康味美。

第三招︰煮出有「營」新態度 必選天然健康調味料

想食得健康，除了懂得選擇有「營」的食品外，Arlene表示在烹調方法上，盡可能以清炒蒸煮等代替煎炸。另外調味料亦要選擇天然健康的產品，就如大家常用的醬油，推薦李錦記頭道原釀生抽，百分百天然釀製，絕無添加增味劑及人造色素，並以非基因改造黃豆釀造。結合天然生曬及多重發酵工藝，經過3-6個月的製作，把黃豆和麵粉中的蛋白質分解成氨基酸，令其色澤呈淺紅褐色，帶有光澤，散發濃郁豆香，入口鮮中回甘，帶出食物的鮮味。而且用途廣泛，可以醃肉、調味、蘸點、炒菜，適合關注健康及對豉香有高要求的人。

▲ 李錦記雙璜醇釀頭抽、李錦記有機頭抽和李錦記無麩質醬油同樣天然零添加，而且豉味香濃，給你更多烹調好「煮」意。

除了李錦記頭道原釀生抽外，還有3款同樣零添加*的天然健康醬油產品，包括以上乘豉油代替鹽水，雙重發酵，鮮味雙倍提升的李錦記雙璜醇釀頭抽，特別適合清炒用途；由Ecocert SA USDA按美國有機農業條例認證的李錦記有機頭抽；以及獲取無麩質認證, 絶無使用添加劑的李錦記無麩質醬油。每款都豉味香濃，能為不同食材提鮮增味，絕對是烹調好幫手。

提提大家，由於全線李錦記豉油都以天然發酵，而且含有豐富蛋白質，並無添加防腐劑，開封後特別容易吸引蒼蠅，即使廚房乾淨沒有蚊蟲，空氣中的細菌亦容易與豉油產生學作用，導致發霉，所以記得開封後要蓋緊瓶蓋，放入雪櫃冷藏。

*絕無添加防腐劑、增味劑及人造色素

營養學家推介2大有「營」食譜

Arlene表示要煮一頓健康住家菜，一定要慎選食材，她說︰「蔬菜類可以選擇蘆筍，其營養價值非常高，含豐富的膳食纖維，以及穀胱甘肽，達至抗氧化、促進肝臟解毒的功效，有助增強免疫力。除了蔬菜外，三文魚含有優質的蛋白質及脂肪酸，而人體的細胞膜由脂肪酸組成，它就好像一道門，讓營養很容易進入細胞，毒素又很容易排走，只要『出入平安』身體便自然好。」Arlene特別以這些有「營」食材，設計了2款既美味又健康的食譜，大家不妨買齊材料，今晚和家人享受一頓健康住家菜。

有營三文魚白玉菇

材料︰

白玉菇250克

三文魚柳2件

蘆筍4條

洋蔥20克（切碎〕

李錦記蒜蓉 10克

調味料︰

李錦記頭道原釀生抽 2湯匙

李錦記黑胡椒碎 少許

水3湯匙

糖 1茶匙

做法︰

● 先炒香蒜蓉及洋蔥碎，加入頭道原釀生抽、水及糖煮滾拌勻。盛起醬汁備用。

● 灼熟蘆筍，瀝乾放在碟中。

● 燒熱油鑊，以中火把白玉菇煎至金黃色，加入2湯匙醬汁，炒勻盛起。

● 再次燒熱油鑊，加入三文魚柳及黑胡椒。以小火煎至全熟，盛起上碟。

● 最後，把餘下醬汁淋在三文魚柳上即可。

貼士︰燒熱油鑊後，可先加少許鹽才放下三文魚柳，能避免三文魚柳黏鑊。

烹飪示範︰

香草煎野菜雞卷

材料︰

雞扒2件

甘筍條2條

西芹條2後

木耳40克

百里香 少許

醃料︰

李錦記頭道原釀生抽1.5茶匙

李錦記黑胡椒碎 少許

糖 半茶匙

調味料︰

李錦記頭道原釀生抽1.5湯匙

糖1茶匙

牛油 少許

水2湯匙

做法︰

● 雞扒切薄。用醃料拌勻醃10分鐘。

● 攤開保鮮紙，塗上牛油，放上百里香和雞扒，然後把甘筍、西芹和木耳放在雞扒上慢慢捲起來，再把保鮮紙兩端紥實，最後用錫紙包好。

● 把包好的雞卷隔水以大火蒸15至20分鐘取出 ，然後打開及保留雞汁備用。

● 燒熱油鑊，放入雞卷以小火煎至金黄，其間加入牛油和百里香。

● 以小火把保留的雞汁加入調味料煮滾，再加入少許粟粉水煮開。

● 最後醬汁淋在切好的雞卷上即可。

貼士：把雞扒平均地切薄，會較容易捲起來。

烹飪示範:

（特約）