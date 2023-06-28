【心理健康】本年家庭開心指數創疫情新低　研究顧問指社會復常對市民存壓力

▲ 本年度「香港家庭開心指數調查」發佈會今（28日）舉行，結果顯示家庭開心指數比疫情期間更低。 （左起） 東華學院護理學院副院長（研究）及研究顧問林清、理工大學協理副校長（本科生課程）及研究顧問石丹理、研究顧問方奕展。（梁偉榮攝）

和富社會企業「香港開心D」今（28日）公布「香港家庭開心指數調查」調查結果，顯示本年家庭開心指數為6.57分（10分為滿分），創3年疫情以來的新低，17%人認為自己的家庭精神狀態不健康，較去年的9.8%升近7.2個百分點，當中年輕受訪者及父親認為家庭精神不健康的比例最多；相反，長者情緒最穩定，開心指數最高。研究顧問解釋指，源於市民需適應社會復常，並面對有關後遺症及負面情緒，冀社會各界重視心理健康。

「香港開心D」委託東華學院護理學院，於4月3日至17日期間進行網上問卷調查，共收集1,356份問卷；旨在了解港人的家庭快樂感、個人快樂感、心理資本、家庭團結度、家庭健康狀態、家庭抗逆力等，並提出具針對性的建議，協助改善情緒。

調查發現，本年家庭快樂指數為6.57分，較去年的6.98分略跌逾6%，可見社會復常後市民的快樂感較疫情期間更差。理工大學協理副校長（本科生課程）及研究顧問石丹理解釋，社會復常對市民有一定壓力，許多問題浮現，形容為存在「大流行後的障礙 (Post-Pandemic Stress Disorder)」，包括兒童需重新調整在校生活、家長需照顧子女復課後的生活及情緒變化、成人亦需重新適應工作變化、家庭責任等，並需面對有關後遺症及負面情緒。

調查亦指年齡層越低的受訪者，就越多人認為自己的家庭精神狀態不健康，如在55歲或以上的群組中，有4.7%人認為家庭精神不健康，但年齡介乎35至54歲和19至34歲的群組，比例上則有8.1%和9.5%；相反，長者的家庭及個人開心指數最高，分別有7.37分及7.29分，遠高於其他年齡層，東華學院護理學院副院長（研究）及研究顧問林清認為，因長者不受環境及社會變化影響，故情緒最為穩定。

石丹理補充，開心指數與抗疫疲勞有關，指人經歷創傷，會產生創傷壓力後遺症，存在負面情緒，但誤以為隨時間過去便會好起來，事實上需處理有關後遺症。他更指，香港社會需面對有關精神、情緒健康問題，形容為「不要當有心臟病才做運動」。

同時，調查顯示9.5%父親認為家庭精神狀態不健康，較母親的5.3%高出4.2個百分點，林清認為源於子女疫後恢復回校上課，母親的閒暇時間較多，相反父親需重新適應工作變化、顧慮家庭經濟狀況，故情緒及精神狀態較差。

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記者：梁凱婷

