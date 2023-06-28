【正能量】老人家也有美髮權利　退休文職為長者義剪

▲ 義工們會去院舍或教會等地方義剪，一星期一兩次左右。（被訪者提供圖片）

剪頭髮是大家也需要的簡單理容，但卻不是每人都可以輕易做到，包括在院舍生活的長者。曾在非牟利機構工作的羅慧玉（Monica），就希望為長者「飛個靚髮」，晚年生活都可以有尊嚴自信。

基於信仰，今年64歲的Monica自小已希望能夠服務大眾，幫助有需要的人。最初本來想做護士，但不想輪班工作，因此加入了一間服務青少年的非牟利機構，由打暑期工開始直到退休，一做就做了43年。

一份工打43年

Monica一開始先從事文職，後來有機會在輔導中心幫忙做前綫工作，透過一些訓練課程、實習機會，當輔導為青少年解決當前的困難。「很多青少年面對不少問題，包括學業、情緒、家庭、升學就業等。做了一段時間，我覺得自己未必適合做前綫，就轉到人力資源部，為同事營造合適的工作環境、同事培訓，也能間接幫助到社會。」

她工作的機構在香港算很大型，要處理的人力資源工作不少，最令她難忘的，是要陪伴同事經歷不同的難關，提供支援、輔導及關懷等，有時都要經歷一些生離死別。「公司的宗旨是生命影響生命，同事之間都很有人情味，有一種關愛文化。在43年中有不同類型的職責，包括招聘、薪酬、培訓、人事管理及搞活動等，都要投放很多心力和時間。」

▲ 羅慧玉（Monica）退休後參加了明愛賽馬會臻匯坊的職學計劃，當剪髮義工服務長者。（黃建輝攝）

為退休同事作準備

臨近退休年齡時，Monica閱讀了一本名為《擁抱老年心生活》的書，提到步入老年的生理、心理以及各方面問題，她看完後與朋友一起討論大家的想法及恐懼。她在公司負責籌備一個為期一年的活動，為一眾即將退休的同事作預備，包括舉行分享會和講座等。「過程之中自己都有得着，有些人都會不想講，不接受要退休，經濟上的憂慮、生活上頓時失去工作的滿足感、充實及收入等。」

她剛好在疫情之時退休，很多事情都做不到，雖然理智上適應到，但也難免有點失落。熱愛旅行的她，原本想多去幾次長旅行，最後卻只能困在家中。加上主要的人際網絡都在公司，疫情間又不能約人，要摸索如何重新建立新的生活習慣？她只好靠做點運動、閱讀、畫和諧粉彩及禪繞畫，閒時出去攝影及與個別朋友見面等。

▲ 為長者剪髮也有不少挑戰，Monica目標明確，更希望做到最好。（被訪者提供圖片）

Monica笑言自己不懂投資，但在財政上都有適當部署。她在退休前買了退休基金，另外亦將強積金轉到風險較低、保守穩定的投資。雖然有考慮過兼職，不過她認為自己有10年黃金時間，仍然希望可以做一些直接服務大眾的事情。

專注學好剪髮

Monica的丈夫在明愛工作，而認識到明愛賽馬會臻匯坊，於是她參加了「第三齡職學服務計劃」，成為剪髮義工。她有朋友做一些海外義工探訪，用剪頭髮來服務人群，她覺得很有意義，很有興趣去學習。臻匯坊剛好有開班招生，她就順理成章去學，一學學了半年。

她說：「本來一班只是3個月，我是留班生學了兩期。我個人的學習方式要根據一套步驟，但原來剪頭髮不是這樣，導師教基本技巧後，就自由發揮，因應每個人不同的頭形去剪。上完3個月自覺未上手，但既然自己有意去做，不能輕言放棄，所以繼續參與第二期課程，做小助手跟導師學多3個月，有充足時間學習交流，掌握更好的技巧，是難得的成長機會。」

長者開心自己感滿足

每個頭形及髮型不同，對Monica是一大挑戰。她為了更加熟能生巧，不時上YouTube參考，又專誠買了一個模型回家練習，很想克服困難為長者服務。「一般長者髮型，男的可以貼一點，或者時下流行兩側鏟高，頭頂較長；女的可能會留至及肩，或者後面剪短一點等；基本剪髮都要30分鐘以上，試過有伯伯剪到睡着！」

她還記得首次為長者剃頭，以為很簡單，其實當中要下不少工夫。「之前都是用假頭來練習，真正上場時很怕會弄傷伯伯，他的頭上還有個疤痕，我手持電髮鏟時不知所措。最後花了一點長時間才弄好，幸好最後成品他都感到滿意。又試過有長者說，剪成如何都不要緊，他平時戴帽，叫我們哭笑不得。」

要為素未謀面的長者剪髮，有時他們都未必溝通得到，知道他們心水髮型，也有一定程度的壓力。尤其她希望將最好的服務給人，有導師在旁協助，萬一剪得不好，都會有他「包底」。有時院舍可能只會求其修剪，不會考慮長者的要求及美感，因此長者給他們剪完頭髮後，通常都會很開心，義工們也樂在其中。

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尊重及關懷長者

Monica欣賞這兒的服務宗旨，不單是剪好髮型，反而是對長者的態度。「要讓他們感受到尊重及被關心，每次我們剪髮都會詢問伯伯及婆婆想如何剪，即使他們很多時沒有意見，但只要事前詢問，他們都會覺得被尊重，不是剪完就算。過程中都會跟他們解說，又會與他們傾談，表達我們的關懷。」

每次剪髮她都懷着一份感恩及尊敬的心，她認為每個長者都有故事，去到這個年紀，應該受到好的對待。大部分長者也很好，着她放心剪，反過來安慰及鼓勵她，剪完亦會感到滿足。「這份義工像是一面鏡子，有長者會覺得感激致謝，有些也有批評。我自己都會反思，老了以後要如何對待別人。」

記者：張頌婷