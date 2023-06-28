【隱門】莊子喬忍無可忍活埋葉嘯天　濕身拍通宵戲吳岱融凍入心肺

TVB劇《隱門》在昨晚（6月27日）一集播出莊子喬（陳展鵬飾）大戰葉嘯天（吳岱融飾）重頭戲，劇情講葉嘯天蓄意製造事端刺激Madam Yeung（湯洛雯飾）父親楊志強（張國強飾），志強發狂揮刀亂舞；得知葉嘯天有心挑釁父親的Madam Yeung，一怒之下打傷葉嘯天。

為制止葉嘯天繼續作惡，子喬惡向膽邊生埋伏扑暈葉嘯天之後，再將其踢落預先掘好的深坑並企圖活埋。

演技體力大比拼

相關場口絕對是展鵬與吳岱融演技及體力大比拼，二人在滂沱大雨中於泥地瘋狂肉搏；雙手被綁的吳岱融不但一再受到重擊，被踢落深坑後還要接受「泥濘洗禮」，危險關頭更與挖土機的「挖斗」零距離。



由於場口同時要展現子喬「成魔」，故有不少展鵬特寫鏡頭，展鵬亦將子喬壓抑已久的怒火演繹得淋灕盡致，一句：「個天唔收你，我收你」張力十足，極盡扭曲的憤怒表情盡顯視帝功架，網民更笑言《隱形戰隊》Big Boss「匡勝天」歸位。

另外，TVB官網今日（6月28日）上載場口拍攝花絮，片段中岱融哥不但全程擒高又擒低，雨水更瘋狂「竄」入他的雙眼及口裏，為拍好戲吃盡苦頭。

Justin操刀照曝光

談到場口難忘事，岱融哥笑指是凍到入心入肺：「嗰晚拍到（凌晨）四點零鐘已入晒心肺，係震住咁拍埋尾嗰段。我有著防水衣，但因為濕住成晚，由夜晚7點幾埋位已經淋咗好多個鐘。」

岱融哥又謂十分感激現場工作人員對他無微不至的照顧，並透露兒子Justin身處拍攝現場為其影劇照為他驅走不少寒意，岱融哥說：「嗰晚咁啱我個仔喺度幫我影劇照，我感覺到佢都好積極take care我，呢個係唯一一點陽光令我當晚冇咁凍。」

他續指：「其實展鵬都辛苦，佢要歇斯底里咁打我，我都忘記有冇病，只記得第二朝成個散晒。」岱融哥更應要求提供兒子當日拍攝劇照。

▲ 吳岱融兒子所拍照片。

與武指鑽研動作細節

展鵬則笑言最大難度是操控挖土機：「因為要學揸挖土機，我咁大個仔都未試過。

另外，因為場戲武指專登加咗雨水，挖土機塊玻璃加咗泥濘同雨水後會睇得唔太清楚，增加咗個操控難度，最難係個挖斗要咁啱停正喺岱融哥前面，好有壓力。」

展鵬續指該場戲是其從演以來最有質感一次：「首先要岱融哥願意咁樣去做先，又要跳落泥坑、又要綁手、又要落住雨、又要信得我過，嗰個挖斗咁樣叉埋去唔係個個肯。」展鵬又大讚劇本「貼近人性」：「證明畀人逼到絕路人係會反抗，唔係默默承受嘅。」

第三度與岱融哥合作的展鵬，指是次合作是最過癮一次，並謂二人衝突場面的所有動作都是經過台前幕後精心設計：「劇入面我都算係斯文人，所以頭段嘅打鬥動作，我哋同武指有細心度過，我唔係要打死佢，而係要鎖住佢、控制住佢。」

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