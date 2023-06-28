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【非法聚賭】元朗冚3賭檔拘57人　檢2.6萬元及一批賭博用具

社會 13:13 2023/06/28

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警方突擊搜查元朗區內3個單位，搗破3個懷疑非法賭檔（資料圖片）

警方有組織罪案調查科聯同元朗警區刑事部及特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（28日）凌晨12時展開代號「雷霆2023」（THUNDERBOLT 2023）行動打擊有組織犯罪活動及其收入來源，突擊搜查元朗區內3個單位，搗破3個懷疑非法賭檔。

行動中，人員拘捕共拘捕21名本地男子、26名本地女子、6名內地男子及4名內地女子，年齡介乎25至70歲。

被捕人士當中3名年齡介乎50至69歲的本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；其餘男女則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

人員在上述3個單位內檢獲約2.6萬元現金以及一批賭博用具，包括多副麻雀及電動麻雀枱等。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及參與非法賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁2年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李芷玲

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麻將 Thunderbolt 元朗區 非法賭博 罪行 香港 元朗 罪案

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