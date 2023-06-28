【串謀詐騙】涉詐騙百分百擔保特惠貸款約1,900萬　6男女准保釋候區院轉介文件8月再訊

▲ 被告馮錦輝（藍衫）（梁錦麟攝）

分別公司董事及公司東主的6名男女，涉於2020年間串謀他人虛報公司營業額和僱員薪酬，詐騙渣打銀行向6間中小企批出共約1,900萬元百分百擔保特惠貸款。廉署日前起訴6人各1項串謀欺詐罪，6宗案件今（28日）於東區裁判法院提堂。各被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至8月16日再訊，以待控方準備區域法院轉介文件，各被告准以現金2,000元至1萬等條件保釋。

6案被告分別為黃展輝（48歲，報稱汽車司機）、殷海虹（44歲，報稱無業）、譚瑞群（64歲，報稱公司董事）、胡挺（51歲，報稱公司董事）、黃迦南（54歲，報稱的士司機）及馮錦輝（44歲，報稱汽車公司東主），各被控1項串謀欺詐罪。

控罪指，各被告於2020年1月至9月間，在香港各自與其他人士串謀欺詐渣打銀行(香港)有限公司（下稱渣打），即不誠實地向渣打偽稱各被告及或Hong Kong PrecreateTrading Co., Limited、Candice Yan & co.、浩麟通信網絡有限公司、喜洋國際有限公司、圓力開鎖服務中心，以及龍運汽車大中華有限公司為中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款中小企業分期貸款申請所提交的公司營業額及或僱員薪酬證明文件均屬真確無誤，誘使和致使渣打向該6間中小企批出6筆共約1,900萬元的貸款，每筆由逾100萬元至400萬元不等。

各被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以準備區域法院轉介文件，並不反對各被告保釋。裁判官將案件押後至8月16日再訊，各被告准以現金2,000元至1萬元保釋，其間不得離港及接觸控方證人，並須每周到警署報到1次及居住在報稱地址。

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記者：梁錦麟