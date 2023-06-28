【飛行大贏家】男子33年前花226萬買終身機票 飛足1.2萬次里數換住宿禮品賺10倍

經常搭飛機的乘客，可以利用龐大的飛行積分換到很多禮物。近日，美國有一名男子，靠住30多年前買下的「終身機票」，飛行次數高達1.2萬次，飛行里數更變成了他的「長期飯票」，誇張到可換取豪華酒店的住宿費、名貴禮物及數十萬元的超市禮券，價值早已遠遠超過這張終身機票的十倍，成為名副其實的「飛行大贏家」。

據外媒報道，69歲的美國新澤西州男子Tom Stuker於1990年花了29萬美元（約港幣226萬），購入聯合航空的終身機票後，33年來他一直靠這張機票環遊世界，曾到訪的國家超過100個，飛行次數逾1.2萬次，與妻子度蜜月也有120次。雖然機票價值不菲，但長遠計加埋通脹，他形容買下終身機票是「一生中最好的投資」。

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一年飛行已賺回票價

從事汽車銷售工作的Stuker，曾從新澤西州紐華克飛往三藩市出發，再經泰國曼谷飛往杜拜並沿路折返，這12天的旅程，飛行路程如環遊世界4次。2019年，Stuker一年的飛行距離已達234萬公里，差不多往返月球6次，該年他共搭了373次飛機，若要買機票，票值也達244萬美元（約港幣1,903萬），即是單單一年他已贏回終身機票的價值。

頻密搭飛機最大的好處是可以用飛行里數換取各種獎賞，據航空新聞網站「Simple Flying」資料，Stuker的飛行里數於2019年突破1,610萬公里，里數積分令他可在各地換取豪華酒店套房住宿或長達數星期的遊輪旅遊。他甚至利用飛行里數為兄弟裝修房屋，並在1天內兌換價值5萬美元（約港幣39萬）的超市禮券。

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四度機艙內與屍為鄰

Stuker狂搭飛機曾惹來網民「濫用」批評，但他指多年來從未受到航空公司留難，反被視作貴賓或忠實粉絲，亦曾邀請他到貴賓室享用服務。對於頻繁搭飛機會否有害環境，他就表示問心無愧疚：「我享受飛機上的一切服務。我又不是坐私人飛機，無論有沒有我在，飛機還是一樣是會飛。」

由於密密飛，所以Stuker在飛機上的經歷亦比一般人多，這些年，他曾目睹過4個人在飛機上離世，他指多是因為突發性心臟病關係，他表示就算證實乘客死亡亦不能立即落機，空中服務員一般會為死者蓋上毛氈並重新扣上安全帶，所以全機乘客亦要短時間內與屍體為鄰。

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