【核廢水】謝展寰：政府擬禁最高風險縣份水產品進口　將參考最終評核報告等定義受影響範圍

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（陳永康攝）

日本考慮夏季排放經處理核廢水，環境及生態局局長謝展寰今日表示，日方一但啟動排放核廢水，港府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸，最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份的進口產品實施嚴厲管制，並要求日方提供輻射證明文件，否則不准進口。

立法會大會上，謝展寰表示，為應對日方啟動排放核廢水，食物安全中心會於每個工作天，在網站更新日本進口食品樣品的檢測結果，並定時發放新聞公告，環境及生態局亦會在設立一站式資訊網站，供市民參考。他又指，政府在6份中，會全面提升檢測範圍，檢測所有來自日本的水產品、以及加強對其他加工食品的檢測。對於仍然可進口的日本食品，即使附有輻射證明書，港府亦會加強檢測，達至雙重保險。

按照目前資料評估，政府初步計畫，會把來自受排放計劃影響縣份的鮮活、冰鮮、急凍、幹製水產品、海草、海鹽等，納入收緊管制措施。

至於如何定義受影響縣份的範圍，謝展寰表示，除了參考國際原子能機構的最後整體報告結論，亦會考慮內地專家意見、鄰近地區的做法、日本提供的相關資料、以及國際間其他資料，作全面考量後，再作決定。

立法會議員何敬康則關注，有關限制會否導致物價上漲，謝展寰回應指，當局已和飲食業界多次會面，一方面想他們解釋風險，及實施限制的原因；另一方面，向他們清晰表達，相關行業需向其他地方，尋求貨品來源，並考慮經營風險。謝展寰強調，政府會與業界保持溝通，已讓業界做好提前部署。

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記者：趙居逸