【誤服毒品】天水圍兩幼女誤食毒品已甦醒 媽媽：仍留醫ICU感謝市民集氣

▲ 天水圍兩名年幼女童日前在寓所訣食爸爸存放的「大麻糖」而嘔吐入ICU，昨晚其母在FACEBOOK透露，女兒已經甦醒！

兩名分別2歲及4歲的女童，6月25日在天水圍寓所疑誤服大麻糖後不適昏迷入院，一直留在屯門醫院的深切治療部留醫，情況令人擔心！

昨晚(27日)，女童媽媽在facebook帶來好消息，兩名女兒終於甦醒，「雖然都係冇咩精神同比較遲鈍，但係會叫媽咪，會正常傾偈，同埋肯食飯」，女兒病情總算可以讓她鬆一口氣！

最新影片推介：

天水圍兩名年幼的女童，日前疑在寓所內不慎誤服爸爸存放家中的大麻糖後，出現嘔吐入院，當時女童媽媽在facebook發文表示，女童服食的劑量「大到成年人都頂唔順」，並指「兩個女醒唔到，無意識，瞳孔放大」，情況令人憂心。

經過1日的搶救，女童情況好轉，媽媽也在facebook透露女兒的最新情況，指她們仍在深切治療部，不過已經有好轉，多謝大家為她們集氣及送上祝福，會繼續加油！

家姐同妹妹已經甦醒，雖然都係冇咩精神同比較遲鈍，但係會叫媽咪，會正常傾偈，同埋肯食飯，啱啱餵完佢哋食飯！

而女童25歲爸爸C.K.W.（25歲，建築工人），涉疏忽照顧及藏有多粒大麻糖，被控虐兒及藏毒共3罪，今（28日）被解往屯門裁判法院提堂 。被告暫毋須答辯，案件押後至8月23日再訊，待化驗毒品及為兩女童索取醫療報告，被告申請保釋被拒還押候訊。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳