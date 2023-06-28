【掃毒3：人在天涯】邱禮濤率演員現身深圳大學　女觀眾即場向青雲表白

警匪動作片《掃毒3：人在天涯》即將上畫，該片導演邱禮濤，率領主角之一的劉青雲，有份參演的劉浩龍（師兄）和蘇宸褕（灰熊）在昨日（6月27日）先後亮相深圳大學及映後見面會，與觀眾交流互動。

電影除獲得觀眾一致好評外，更有港產片愛好者承機向青雲表白。而樂隊Supper Moment亦有驚喜現身，首次公開演唱電影片尾曲。

流浮山還搭建金三角毒寨



《掃毒3：人在天涯》其中一大焦點，就是電影斥資在流浮山還原搭建近50萬呎的金三角毒寨場景，試映後觀眾們都讚歎相當迫真，更指毒寨發生的槍戰、戰機爆破等場面，非常震撼。

邱導表示之前電影輾轉在泰國、廣東惠州、雲南搭建村寨，但最後選定香港，而村寨在電影中非常重要，必須有它很多劇情才能發生。

至於青雲回想製作過程亦有感歎「經過那麼多困難，我們還在香港搭了一個景，感覺還挺奇妙的。」至於灰熊亦讚搭建的村莊跟泰國極為相似「我甚至會把群眾演員直接認成泰國人。可以說逼真的場景可以很好地把你帶入到角色中。」

做足安全措施

當被問及片中出現的武器，邱導透露電影中看到的槍械都是真槍：「我們做足了安全保障措施。我在這行已經很多年了，對怎麼安全拍戲比較有把握。」

片中演員所使用的槍械多達18種，每位主演至少配有一套真槍，青雲都有分享感受「使用真槍的感覺很不一樣，聲音特別響，所以我們拍戲時都會戴耳塞。」現身深圳大學的還有樂隊Supper Moment，他們首次公開演唱電影片尾曲《天涯無涯》，全場氣氛瞬間被炒熱。



作為首批欣賞到電影的內地觀眾，現場影迷都有分享觀後感，其中一對兄弟就表示他們都是《掃毒》系列的粉絲：「前兩部《掃毒》我們都是一起看的，今天我們來兌現《掃毒》十年之約！是兄弟就一起來看《掃毒》！」

女觀眾向青雲表白

有來自北方的港產片影迷，讚嘆電影之餘亦感慨萬分：「劉青雲在電影裡的演技真的讓我心服口服，把大反派的陰邪狠毒演繹得淋漓盡致！很擔心陪我長大的這些港星退休了，我以後是不是就看不到有演技的港片了。」

師兄亦都即時化身小影迷「跟青雲哥合作沒有壓力，學到了很多東西。」一名女觀眾又表示自己一家都是劉青雲的粉絲，即場向青雲表白：「你要是不演戲了，我們以後看甚麼啊。」青雲隨即安慰大家：「放心，我會一如既做好演員的本職工作，爭取為大家帶來更多作品。」

此外，觀眾當中有一名剛過88歲生日的婆婆，青雲就即場獻唱生日歌，亦跟她合照兼送上簽名海報，非常窩心。

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