【#Me Too】杜汶澤對台灣性侵事件不感意外　 阿澤：物化女性化非常嚴重

▲ 杜汶澤：「什麼metoo 一點都不意外。」

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），在昨日（6月27日）在網上發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事。

已移居台灣約3年的杜汶澤，在個人Facebook發文分享自己的觀察，指：「什麼metoo，一點都不意外，好像在台灣欺負女生很正常，以大欺小是日常生活」。

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杜汶澤揭台灣3現象

杜汶澤在Facebook提到他眼中的台灣3大現象：

在台灣三年的觀察： 1）女性本來就沒有很被尊重 和我談生意的人很多時候都帶個妹 好像跟他們的Alphard 是標準配備 物化女性化非常嚴重 對不起我沒有覺得很好看 2）這個社會 沒關係就什麼都沒關係 3）有財有勢就是不一樣 怎麼說 我有一台保時捷一台福斯 然後每次開福斯時都常常被按喇叭 開保時捷時不知道為什麼周圍都很安靜 窄路調頭大家都耐心等候 是不是因為大家都怕權勢我就不確定 我只知道我越來越愛我的小福斯 你們叭我吧 哈哈 結論： 什麼metoo 一點都不意外 好像在台灣欺負女生很正常 以大欺小是日常生活 作為新住民 我講多了 拍謝啦 （說不好意思是因為我也怕權勢）

▲ 杜汶澤在２022年入籍台灣取得中華民國身份證。（Facebook圖片）

黑人陳建州范瑋琪告大牙

至於大牙控性騷擾一事，是她昨日（6月27日）在網上發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事而起。

之前已發聲明否認指控的陳建州，在今日（6月28日）再透過律師再發聲明，並直接向法院提告周宜霈。

陳建州指周宜霈造謠，要求對方道歉及賠償：「當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。」

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