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【#Me Too】杜汶澤對台灣性侵事件不感意外　 阿澤：物化女性化非常嚴重

娛樂 17:05 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

杜汶澤：「什麼metoo 一點都不意外。」

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），在昨日（6月27日）在網上發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事。

已移居台灣約3年的杜汶澤，在個人Facebook發文分享自己的觀察，指：「什麼metoo，一點都不意外，好像在台灣欺負女生很正常，以大欺小是日常生活」。

【好人好事】居台港人無健保傷頸椎險終身殘廢　杜汶澤出錢代付醫療及看護費

杜汶澤揭台灣3現象

杜汶澤在Facebook提到他眼中的台灣3大現象：

在台灣三年的觀察：

1）女性本來就沒有很被尊重 和我談生意的人很多時候都帶個妹 好像跟他們的Alphard 是標準配備 物化女性化非常嚴重 對不起我沒有覺得很好看

2）這個社會 沒關係就什麼都沒關係

3）有財有勢就是不一樣 怎麼說 我有一台保時捷一台福斯 然後每次開福斯時都常常被按喇叭 開保時捷時不知道為什麼周圍都很安靜 窄路調頭大家都耐心等候 是不是因為大家都怕權勢我就不確定 我只知道我越來越愛我的小福斯 你們叭我吧 哈哈

結論：

什麼metoo 一點都不意外 好像在台灣欺負女生很正常 以大欺小是日常生活

作為新住民 我講多了 拍謝啦

（說不好意思是因為我也怕權勢）

杜汶澤在２022年入籍台灣取得中華民國身份證。（Facebook圖片）

黑人陳建州范瑋琪告大牙

至於大牙控性騷擾一事，是她昨日（6月27日）在網上發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事而起。

之前已發聲明否認指控的陳建州，在今日（6月28日）再透過律師再發聲明，並直接向法院提告周宜霈。

陳建州指周宜霈造謠，要求對方道歉及賠償：「當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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