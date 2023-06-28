【別叫我〝賭神〞】周潤發親身答謝觀眾支持　發哥明天現身戲院謝票【內附詳情】

▲ 《別叫我〝賭神〞》

於明日（6月291）開畫的電影《別叫我〝賭神〞》，是發哥周潤發從演以來第一部鼓勵大眾做運動的電影。

正如在戲中角色吹水輝從跑步找到自己一樣，發哥也從跑步得到啟發，表示：「我開始跑步已經7年，日日如是，跑步已經變成我生活主要部份。跑步除了帶給我一個健康的身體，最主要是鍛鍊了我的意志。無論風雨有多大，路程有多崎嶇，都要盡力去克服。」

在這7年間，發哥跑盡香港大山小徑，看過香港不同美景。而《別叫我〝賭神〞》導演潘耀明也信任發哥對香港山地的熟悉，於是戲中取景的山路全都是發哥提議。

發哥揀選的地方全都展示了香港獨有的美，他帶領大隊到香港標誌性的獅子山、大帽山、飛鵝山及大金鐘等，及多個著名自然教育徑麥理浩徑、萬宜水庫及沙灣徑等。發哥和團隊希望觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及他們對香港的愛。

發哥現身戲院謝票

同時，發哥也感激表示跑步令他認識到很多好朋友，非常感激沿路一直支持他的各位。

為答謝全港市民對他的支持，發哥繼請市民食雪糕及睇戲後，他將會首次現身戲院與影迷見面謝票，親身答謝大家。

發哥跑戲院會影迷行程

6月29日

17:15 @ Moko (旺角新世紀廣場) B+ Cinema

17:15 @ K11 Art House

17:50 @ Cinema City 朗豪坊

19:45 @ 英皇戲院 (iSquare)