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【日本旅遊】日本迪士尼2大園區10月加價　一文睇清最新票價調整

休閒消費 16:29 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

一文睇清各票種最新票價。

想避開暑假人潮，打算年尾出發日本兼去東京迪士尼的朋友要注意!事關東京迪士尼度假區早前宣佈2大園區將於10月加價。園方除繼續採用浮動價格制外，成人門票價格更會衝破¥10,000。即睇最新票價!

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【TOPick一分鐘】馬來西亞生態遊餵大象睇螢火蟲　秘境直擊海龜生蛋見證生命力

繼續「海鮮價」 2大園區10月起加價

東京迪士尼度假區 40 週年「夢想永巡」。(圖片來源:東京迪士尼度假區官網)

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根據東京迪士尼官網所示，現時樂園會按預計入園人數，而決定當日票價。成人票價(一日)為¥7900-¥9400(約HK$430-HK$511)。自10月1日起，迪士尼樂園以及迪士尼海洋成人門票價值將增加至¥7900-¥10900(約HK$430-HK$593)。

另外，園方表示兒童票價維持不變，原因是希望小朋友可以和家人及朋友好好創造奇妙時光。

票價如下:【了解更多及立即購買】

票種(一日) 現時票價 10月1日後票價
成人(18歲以上)

¥7900-¥9400

(約HK$430-HK$511)

 ¥7900-¥10900

(約HK$430-HK$593)
學生(12至17歲)

¥6600-¥7800

(約HK$359-HK$424)

¥6600-¥9000

(約HK$359-HK$490)
兒童(4至11歲)

¥4700-¥5600

(約HK$256-HK$305)

¥4700-¥5600

(約HK$256-HK$305)

罕有公布年尾至明年收費表

12月票價。(圖片來源:東京迪士尼度假區官網截圖)

點擊大圖了解更多

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除高調宣佈加價外，園方更在官網顯示今年10月至明年1月價目表。10月平日價格大約為¥8400-¥9400 (約HK$456-HK$511)，週末票價為¥8900-¥10900 (約HK$484-HK$593)。

11月平日票價為¥8400-¥10900 (約HK$456-HK$593)，大部分日子價位更維持在¥8400-¥8900(約HK$456- HK$484)，週末票價為¥9400-¥10900 (約HK$511-HK$593)。

12月為聖誕節旺季日子，平日票價為¥8900-¥10900 (約HK$484-HK$593)，大部分日子價位維持¥9400 (約HK$456)，週末票價為¥9900-¥10900 (約HK$539-HK$593)。

1月上旬為新年假期，票價較高，12月30日至1月3日票價為¥10900 (約HK$593)。其他平日票價為¥7900-¥9400 (約HK$430-HK$456)，週末票價為¥9400-¥10900 (約HK$511-HK$593)。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧

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