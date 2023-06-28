【毒蟲出沒】男子睡醒發現生殖器潰爛　求醫揭隨手捏死1種蟲惹禍

夏日蚊蟲肆虐，但隨便殺死昆蟲有可能得不償失！近日台灣高雄一名男子睡覺醒來後發現生殖器出現大片潰爛，但他堅稱自己並未與任何人發生性行為，不可能患上性病；醫生進行檢查及問診後，最終發現是隨手捏死隱翅蟲導致毒液灼傷皮膚。

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根據台媒報道，應診的泌尿科醫生張美玉表示，該名男病患前來求診時生殖器嚴重潰爛，看起來就像「過期爛掉的香蕉」。但男子向醫生強調自己前一天晚上並沒有發生性行為，求診前一段時間亦沒有進行任何「危險連結」。

張美玉指出，一般情況下性病傳染都有潛伏期，最快需兩天，皰疹則需要七天；而男子的皮膚在一夜之間潰爛，因此不太可能是患上性病所致。於是她改向「接觸性」原因思考，詢問男子前一晚身體有否發生過任何異狀。男子透露自己前一晚曾經覺得胯下痕癢，感覺有蟲在爬，沒多細想便直接將手伸進褲襠內將蟲捏死，之後便出現刺痛及搔癢的情況。他睡覺時亦邊睡邊抓，結果一覺醒來便發現生殖器整個潰爛，並流出組織液。

張美玉之後再為男子檢查其他部位的皮膚，發現除了生殖器外，他的手臂也出現類似的蟲咬痕跡，最終診斷為隱翅蟲釋出的毒液所造成。該名男子在經過抗生素及消炎藥物治療後，終於順利康復。

專家籲勿拍打隱翅蟲

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪稱，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋，在香港並不常見。

陳澤森解釋，「隱翅蟲」之所以得名，是因為其翅膀隱藏不見，亦因翅膀細小，飛翔能力不高。在香港出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。

他強調，如遇上隱翅蟲千萬不能觸摸或拍打牠，因牠會釋出毒液；建議可用物件如扇、筆等，將它掃走，或用殺蟲水將牠殺死。

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腐蝕性毒液嚴重可致皮膚潰爛

皮膚科專科醫生侯鈞翔就表示，隱翅蟲的毒液含腐蝕性物質，人的皮膚接觸到這些毒液後會受到腐蝕性傷害，相當於二級化學反應的灼傷。

在皮膚專科的層面，隱翅蟲毒汁對人皮膚的傷害歸類為毒性急性過敏發炎，故此有機會在短時間內出現過敏反應，如未有適當的處理，會進一步發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛，整個過程在10分鐘內完全經歷。

此情況又稱為隱翅蟲皮膚炎，特殊的毒液會迅速破壞由蛋白質和脂肪構成的表皮，蛋白質和脂肪被隱翅蟲汁液迅速溶解後，進一步進入真皮層，造成更大的傷害。

快去沖水沖走毒液

侯鈞翔提醒，若不慎被隱翅蟲汁液碰觸到，應立即沖水，或用梘水開水清洗，把隱翅蟲汁液徹底沖走，如感刺痛可在患處進行敷冰降溫減痛。如皮膚發炎起水泡，便應盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣