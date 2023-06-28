【中大改組】立法會今首讀中大校董會改組草案　張宇人：與李家超有共識

▲ 張宇人期望11月可完成三讀。（陳永康攝）

3名身兼中大校董的立法會議員張宇人、鄧家彪、劉國勳提出私人草案，修訂《中文大學條例》，建議大幅改組校董會，包括由校外校董佔多數、提高校長任命門檻等。張宇人指，早前已與特首李家超取得共識：中大條例修訂拖延得太久。他曾問及政府會否修例，張引述李家超回應指，任內需要處理多項法案，包括《基本法》23條立法，難以優先處理中大條例。

立法會今日下午首讀法案，3人於首讀前見記者。對於張宇人早前去信中大的，要求校董會承擔私人修例涉及的75萬元開支，張宇人解釋，法案長達57頁，每頁刊憲開支為6552元，並須刊憲2周，以及登報2次，因此總開支為75萬元。

張宇人：有人認為應增加議員校董

對於草案維持3名立法會議員作校董，張宇人認為，與校董會建議考慮精簡的方向不符，他指校董會對商討有關事宜，有人認為應該增加議員校董「我不會同大家講，有幾多同事覺得議員要多些」，但形容「政治大家要妥協」，指校董會表決不是「舉手舉腳」鬥人多，過去在中大校徽，或校長段崇智的續約問題，都是由三名議員「出聲」。 張又表示，即使校外校董佔多數，他們亦是熟悉中大的，因此無需擔心。

期望11月完成三讀

被問到草案有否先得到中大校董會同意，張宇人指，整個校董會皆知悉有關條例草案，「聽不到反對聲音。」他認為，沿用私人草案是較快方法，期望今日能通過首讀，並將會在本周五的立法會內務委員會，提出成立法案委員會，並期望最快在10月完成審議條例，並在11月完成三讀。

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記者：趙居逸