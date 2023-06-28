【#MeToo】黑人陳建州范瑋琪告大牙　要求周宜霈賠償1000萬新台幣及道歉

從《我愛黑澀會》出道的「大牙」周宜霈在昨日（6月27日）發文，表示自己曾在2012年被「前老闆 陳姓男子」性騷擾，雖然沒有正式開名，但明顯所指就是「黑人」陳建州，事件震驚整個娛樂圈。

對此，黑人在昨日已透過律師發表聲明，指內容全然不實，更形容為「惡意栽贓」行為，並表示將追究相關法律責任。而周宜霈即回應稱所指屬實，透過經理人再反擊：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

【陳建州性騷】黑人曝愛妻討厭舌吻片段翻出 范瑋琪認夫妻少激情

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今日（6月28日），陳建州透過律師再發聲明，並直接向法院提告，指周宜霈造謠要求道歉及賠償。內容如下：

陳建州律師聲明 本律師聲明受當事人陳建州先生、范偉琪女士委任意旨辦理，聲明如次： 一、關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容純屬虛偽不實，達法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。 基於「惡意造謠零容忍」之立場，當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。 二、當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出子婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體。 三、當事人並希望再次提醒社會大眾及新聞媒體，依照最高法院之法律見解，對於未經合理查證之網路不實訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任。

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