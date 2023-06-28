【反貪防貪】上任廉政專員一年　胡英明：繼續向世界宣揚香港的廉潔

▲ 胡英明(右三)上任廉政專員一年。(廉政公署圖片)

廉政專員胡英明上任一年，他今日（28日）發布「專員隨筆」，指廉潔是香港的核心價值，形容廉署是香港的「金漆招牌」，會繼續向世界宣揚香港的廉潔營商環境、穩定社會與良好法治，說好香港故事。他提到廉署正籌備構建「香港國際廉政學院」，未來會為聯合國締約國及一帶一路國家反貪機構，度身訂造專業培訓課程。

胡英明表示，上任一年見證多個大型執法拘捕動，包括樓宇維修集團式貪污案、本地足球賽事涉嫌「打假波」案、大型基建工程涉貪案等，每一次行動他都會「全程直擊」偵查、部署、拘捕及檢控過程。他體會防貪工作遍及社會各行各業，與民生息息相關，防貪處與不同行業監管機構緊密聯繫，提供適切防貪建議。在青年教育，廉署未來會加入了解香港、了解國情的重要元素，培養民族意識和身分認同。

廉署正籌備構建「香港國際廉政學院」，舉辦反貪培訓課程，及分享接近50年的反貪經驗，胡英明透露，廉署人員正整合現有資源，為學院開幕做準備，而在今年3月，已舉辦了「銀行管理人員反貪專業課程」作學院的先導課程，由廉署人員與銀行代表交流實戰經驗，為學院的發展打了「強心針」。

廉署亦已率先啟動相關海外培訓課程，為學院發展累積寶貴經驗和建立堅實基礎。上半年學院為來自蒙古國共30名反貪人員舉辦以制度防貪及社區教育為主的培訓課程，以及派員分別前往泰國和摩洛哥，為當地超過60名反貪人員舉辦貪污調查培訓課程，學員對課程予以高度評價。學院本月亦將派員前赴毛里求斯，為當地反貪人員舉辦培訓課程，全面提升反貪能力。

胡英明又引述國家主席習近平，要引導青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增加民族自豪感和主人翁意識，寄望廉署的青少年教育工作，培育年輕一代倡廉守法意識外，亦可培養民族意識和身分認同，深入了解國家發展。未來多個廉署青少年活動當中，亦會加入了解香港、了解國情的元素。

廉署將踏入50周年，胡英明指，廉署上下正積極籌備舉辦各式各樣的活動，期望透過大型公眾參與的活動，與市民共同分享廉署50年的豐碩成果。

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責任編輯：蘇文軒