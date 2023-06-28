【海外醫生】首一百間獲認可院校7成屬英美大學　內地共10個課程上榜

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海外醫生特別註冊制度第四批獲承認醫學資格名單共有25項承認醫學資格，將於6月30日刊憲，並同日生效。註委會正推進其他符合既定條件的非本地醫學院課程的評審工作，以制訂下一批獲承認醫學資格名單。據了解，註委會將繼續物色適合的院校，但完成首100間院校的名單後，未必會以每25間為一階段的形式作公布。

連同新上榜院校，共有100項醫學資格獲承認。內地共有10個課程獲認可，復旦大學及上海交通大學各佔3個課程; 中山大學、清華大學及浙江大學均上榜，其中浙江大學於QS世界大學醫科排名中，排114，中山大學則排151-200位。

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英國及美國是院校名單中的大戶，其中英國佔32間院校，美國則有40間，兩者佔院校名單超過7成，包括哈佛大學、劍橋大學、牛津大學、約翰霍普金斯大學、史丹福大學以及倫敦帝國學院等。

至於其他大學方面，就有印度的JSS高等教育與研究學院、南非開普敦大學、以及由中大前校長沈祖堯擔任院長暨高級副校長的南洋理工大學及倫敦帝國學院聯合課程。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，特別註冊制度上語言不是唯一考慮因素。現在我們審批了的內地院校課程，它們大部分都是雙語，不單只有中文，亦有部分是英文教學。現時內地大部分醫學院課程都有英文成分，英語水平亦相當高。我們會持續評估這些課程是否可以符合我們的要求。他表示，政府的總體目標是，這些課程的水準和質素是要大致上跟我們兩間醫學院的水平相若，確保這些循特別註冊來港的非本地培訓醫生的質素跟香港大致一樣。

海外醫生特別註冊條例規定，認名名單的醫生完成專科培訓後，需於醫管局或衛生署等機構，完成至少5年的工作，獲僱主認定為服務令人滿意及稱職，就可正式註冊。

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記者：陳展棋