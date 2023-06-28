【換證人潮】入境處今年首5月收逾77萬宗特區護照申請　仍有逾75萬人護照過期未換

▲ 入境處早前推出「特區護照流動申請服務站」宣傳車等，提醒市民應及早檢查護照。(資料圖片)

本港自通關後一直出現特區護照「申領潮」，入境處今年首5個月收逾77萬宗特區護照申請，超越疫情前全年數字，平均每日有超過7,000宗申請，數目連續多月創歷史新高。其中4月初更每日平均接獲申請宗數超過1萬宗，較疫情前每日約2,700宗，增加超過3倍。保安局指，入境處會繼續因應服務需求檢討人手安排。



立法會議員楊永杰關注相關情況，問及當局會否在港鐵站、各區民政事務處或政府合署等增設申領證件服務站，紓緩換護照潮。保安局局長鄧炳強書面答覆指，入境處今年首5個月已收到778,159宗特區護照申請，超越疫情前全年數字，每月平均約156,000宗，或每日7,100宗。特區護照申請數目連續多月創歷史新高，4月初每日平均申請數字更逾1萬宗，較疫情前日均2,700宗增加超過3倍。

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截至上月底，在2020年至2023年5月期間過期失效的特區護照中，有75萬名合資格持有人仍未申請更換新護照。另約26萬本特區護照會在本月至年底期間過期失效。入境處透過善用科技及有效運用資源，加上不斷優化特區護照的申請程序和工作流程以提升處理量，即使特區護照申請近月大幅上升，入境處一直維持服務承諾，於收妥全部所需文件、申請費用及符合特定規格的相片後，5個工作天內完成處理申請程序，而未滿11歲及並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為10個工作天內。現時入境處透過增撥資源和增加約3成人手，包括超時工作、聘用退休公務員及合約員工等，以確保特區護照申請能適時獲得處理，處方會繼續因應服務需求檢討人手安排。

對於建議在港鐵站、民政處或政府合署等其他政府物業內增設申領證件服務站，局方指，由於涉及保安及個人資料等因素，包括增加資訊科技基建設施，確保場地符合設施上的保安要求及安排定期保養，以及妥善存取護照以遵行保障資料原則等，入境處認為將相關服務站設在轄下辦事處內的做法較為穩妥。

入境處又計劃在明年落成啟用的新入境處總部大幅增加自助服務，亦會積極探討於現時的辦事處內增加自助服務站的可行性，以進一步提升處理量。

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責任編輯：蘇文軒