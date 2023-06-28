【香港小姐2023】「翻版IU」莊子璇樣子甜美俘虜宅男　參選即有後援會「加持」勢入三甲？

▲ 個樣夠Sweet！

TVB年度選美盛事《2023香港小姐競選》經過三輪面試後 ，當中「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）、「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）、「金髮蔡思貝」Juliana、「翻版范冰冰」王敏慈以及「翻版IU」莊子璇都被外界睇高一線，視為大熱。

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樣子甜美引關注

現年21歲的莊子璇以甜美樣子吸引不少網民關注，跟2016年港姐冠軍馮盈盈（FYY）同樣修讀營養學，未知能否跟師姐一樣成為港姐冠軍。

從其社交網可見，莊子璇以表情甜美為賣點有鄰家女孩感覺，亦不像其他佳麗有性感水着照，大多以旅行生活照為主，相當清純可愛。

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有粉絲後緩會支持

早前，她分享大擺不同可愛甫士的相片，分別有舉V﹑托頭和扮思考甫士，令不少網民紛紛讚好。而且，莊子璇現時只是參選港姐未入行，已經有粉絲後緩會支持，認真厲害，未知有粉絲的「加持」下會否為她殺入三甲?

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