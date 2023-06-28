【襲擊判囚】涉襲擊3幼童前保良局職員囚5個月4周　官斥不應視幼童作發洩對象

▲ 被告周德元（左）(資料圖片)

銅鑼灣保良局嬰兒組3名前幼兒工作員，涉襲擊6名19個月至31個月大的幼童，其中1名33歲女職員涉對3名介乎2歲的幼童施暴，包括11次將2歲女童推跌及掃跌男童等，早前承認4項虐兒罪，今（28日）於東區裁判法院被判監5個月4星期。裁判官判刑時指，被告的行為諷刺地違反託管的責任及違反誠信，幼童不聽話實屬正常，被告不應因工作壓力而視幼童作發洩對象。

被告周德元（33歲，報稱幼兒工作員）早前承認4項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指，被告於2022年9月1、13及14日，於銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對故意襲擊25個月大的男童A、26個月大的女童B及23個月大的男童D。

最新影片推介

裁判官判刑時引述被告求情信指，被告稱因喜愛幼童而入職，惟因幼童來自不同問題家庭，以致他們均渴求職員關注而作出危險行為，令被告力不從心。

裁判官又指，被告親友所撰寫的求情信亦顯示被告善良、有愛心及耐性，惟從本案中未能感受到被告如求情信中所指，否則被告不會作出如此暴力行為。

裁判官又指，被告的行為諷刺地違反託管的責任，以及違反誠信，幼童不聽話實屬正常，被告不應因工作壓力而視幼童作發洩對象。

裁判官指，幸好本案幼童未有受傷，但事件對他們的身心影響不會即時反映，考慮到各控罪的暴力程度等，就4罪共判監5個月4星期。

案情指，社署於2022年9月16日抽樣檢查保良局的閉路電視片段，發現被告在9月13日下午11次用力推女童B致倒地。保良局於同月20日報警，被告同日被捕。

保良局及警方再檢視閉路電視片段後，發現在2022年9月1日早上，被告在男童A正在玩耍時，兩度將看似為玩具的物件推向A的嘴。被告又於9月13日傍晚將男童D兩度推跌及將D翻倒，翌日傍晚，被告再將D推倒在地墊上，並用腿掃跌D。女童B事後被發現左腿及左膝有多處瘀傷，背部另有擦傷，男童D則被發現背上有3處舊結痂。

資料顯示，另1名被告丁靄雯（28歲）早前承認2項虐兒罪，被判監6星期。據了解，餘下的被告雷淑嫺（25歲）被控的1項虐兒罪獲撤銷。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟