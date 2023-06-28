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【慶回歸】香港濕地公園7.1免費入場　多款本地漁農產品71折發售

社會 16:39 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

香港濕地公園將於7月1日免費入場（資料圖片）

為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立26周年，漁農自然護理署（漁護署）、蔬菜統營處（菜統處）和魚類統營處（魚統處）推出多項特別優惠，與市民共慶回歸喜悅。

香港濕地公園7月1日免費入場。市民當日無須預約或購票，可直接經訪客中心進入濕地公園。除了參觀濕地保護區和訪客中心，市民亦可參與各項公眾教育活動，多角度認識濕地的環境和生物。濕地公園資訊或活動詳情可瀏覽專頁

此外，市民7月1日到訪香港聯合國教科文組織世界地質公園（香港地質公園）火山探知館，並追蹤香港地質公園Instagram帳號，或讚好漁農自然護理署Facebook專頁即可免費獲得香港地質公園金屬章一枚。歡迎市民到訪中心，認識本港的地質歷史和香港地質公園的景點。火山探知館資訊可瀏覽專頁

本地漁農產品銷售優惠方面，菜統處和魚統處7月1日至7日於「本地魚菜直送」網頁和「本地魚菜直送2.0」手機應用程式推出特定產品71折優惠，與市民分享本地漁農戶用心栽種和養殖的成果。指定本地產品包括：水耕菜苗、信譽莧菜、多種有機蔬菜、紅菜頭素菜湯、蔬菜麵、家鄉雞蛋卷、多種優質魚、有機寶石魚、優質龍躉件、原隻拆肉龍蝦、墨魚肉、小銀蝦乾、龍躉預製湯包及珍珠蚌肉XO醬等。市民可透過網頁或手機應用程式查閱詳細優惠產品目錄。有關產品數量有限，售完即止。如有查詢可於辦工時間內致電2387 4164 或電郵pvs@vmo.org。

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責任編輯：李芷玲

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