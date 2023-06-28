【工程醜聞】潘焯鴻：政府修改控罪不欲港鐵捲入漩渦　政府斥失實言論居心叵測

▲ (資料圖片)

港鐵沙中綫工程在2018年被揭發有鋼筋被剪短等問題，總承建商禮頓建築，昨日在法院承認製冷機房工程嚴重偏離圖則的控罪，判罰款4萬元。

當年揭發事件的中科監察主席潘焯鴻質疑，政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦。他於電台節目表示，昨日裁決的案件並不涉及紅磡站「偷工減料」，而是另一宗關於製冷機房螺絲安裝問題的獨立事件，質疑當局「臨時搬龍門」修改控罪，相信若繼續按照原來的控罪審理，會有更多證據，形成刑事案件。

政府發言人指，相關言論是無中生有和不負責任，強調執法部門必須以公平、公正及不偏不倚的態度處理每一宗案件，任何人都不應憑空妄斷，作出失實言論。至於有言論指政府可能不再跟進沙中線工程質量事件，發言人指是無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽；任何試圖捏造事實抹黑政府的行為，不會得逞。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋



