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【工程醜聞】潘焯鴻：政府修改控罪不欲港鐵捲入漩渦　政府斥言論失實居心叵測

社會 16:27 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

(資料圖片)

港鐵沙中綫工程在2018年被揭發有鋼筋被剪短等問題，總承建商禮頓建築，昨日在法院承認製冷機房工程嚴重偏離圖則的控罪，判罰款4萬元。

當年揭發事件的中科監察主席潘焯鴻質疑，政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦。他於電台節目表示，昨日裁決的案件並不涉及紅磡站「偷工減料」，而是另一宗關於製冷機房螺絲安裝問題的獨立事件，質疑當局「臨時搬龍門」修改控罪，相信若繼續按照原來的控罪審理，會有更多證據，形成刑事案件。

政府發言人指，相關言論是無中生有和不負責任，強調執法部門必須以公平、公正及不偏不倚的態度處理每一宗案件，任何人都不應憑空妄斷，作出失實言論。至於有言論指政府可能不再跟進沙中線工程質量事件，發言人指是無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽；任何試圖捏造事實抹黑政府的行為，不會得逞。

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責任編輯：陳展棋 

 

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