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美國搖擺班霸MR.BIG 7月來港開騷　舉行最後巡演告別樂迷

娛樂 16:34 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

MR.BIG 7月來港開騷

美國殿堂級重型搖擺組合MR.BIG最後一次世界巡迴演唱會「THE BIG FINISH」香港站，將於2023年7月31日晚在灣仔修頓場館舉行。

MR.BIG已經準備就緒，於7月及8月前往日本和東南亞啟動他們的全球巡演，而南美洲、歐洲和美國的演出亦將於2024年初進行。

樂隊的長期音樂夥伴，鼓手Nick D’Virgilio（Spock’s Beard、Big Big Train）將會在今次巡演代替因帕金遜症於2018年去世的Pat Torpey。

今次演出的最大亮點是MR.BIG將會一次過演繹1991年白金銷量的經典大碟《Lean Into It》裏面的所有歌曲， 無論是流行搖滾典範《Green-Tinted Sixties Mind》、強勁節奏配合電鑽彈奏的《Daddy, Brother, Lover, Little Boy》和浪漫金曲《To Be With You》等等， 都會一一在現場呈現眼前。

正如結他手Paul Gilbert所說：「音樂就像時間旅行。你可能會聽到一些帶你回到1992年的歌曲，它會令你完美地回憶起當時發生的一切。在這次巡演中，我想給觀眾一個時間旅行的機會。並說『這隊樂隊真的很利害！』好的音樂是永恆的。」

門票將於7月7日於 Tix-Get-Go公開發售，Mastercard 用戶可在7月5日日獨家優先訂票。票價分別為 $880、$580港幣，設有企位和座位提供選擇。

另設極少量 $1180港幣 的VIP門票，憑票可進入前排VIP區及換取樂隊成員親筆簽名海報一張。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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