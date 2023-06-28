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【筍工推介】營造師30歲入行月薪$6萬起跳　地盤做決策協調盼新血入行

社會 16:47 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

營造師學會新一屆管理層，圖中為會長孟家榮、右二副會長李德康、左二副會長羅偉揚、右一義務秘書湯毓祺、左一增選委員陳暉穎。

本地專業工程界別人才短缺，營造師目前缺約數百人手，每年僅約數十人加入學會及註冊為會員。據悉大學畢業生從事專業工程界別約4年，並通過專業考試後，即有機會成為營造師，未到30歲就有機會取得月薪6萬以上起跳。

營造師（Construction Manager）可說是一個地盤項目的最高決策人，負責協調和監督工程，並作出決策，包括公共設施、住宅、商廈、道路及橋樑等。他們負責監督整項建築專案，例如協調測量師、建築師、前線工人等持分者的需要；還要間中向發展商或建築商匯報建築進度及問題。

營造師學會會長孟家榮稱，目前學會約有260多位會員，可是人才仍然不足，每年僅約數十人通過資格考核，晉身營造師行列。工作上，營造師屬於「通才」之一，日常運作須利用跟建造工程、以至工程管理的專業知識及技能。

副會長羅偉揚進一步解釋，通常具有建築科學、建築管理、測量、建築或工程學學士學位的畢業生，入行成為助理項目主任，工作4年後，即可花約兩年時間參與專業考核及認證，通過後可成為學會會員，成為營造師，一般月薪至少有6萬元起。如成為管理階層的營造師，月薪十多萬元起跳，「很容易年薪過百萬元。」

孟家榮稱，學會專業資格獲港府認可，本地人才清單也包括在內，盼更多新血入行。

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記者：吳卓峰

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