【食用安全】屋苑水龍頭流出啡紅色渾濁污水　132戶居民疑飲足8年「消防用水」

▲ 屋苑水龍頭流出啡紅色渾濁污水，132戶居民疑飲8年「消防用水」。

上海一個屋苑的居民日前發現，家中水龍頭竟流出啡紅色渾濁污水，單位的供水管道疑似連接著消防管道，居民擔憂一直飲用的是消防用水，而當中恐多達132戶居民受到影響。

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水龍頭流出渾濁污水

根據《新民晚報》報道，6月22日，象嶼品城72號樓的多名居民發現，家中水龍頭流出紅褐色、渾濁的水，並伴有大量深褐色不明沉澱物。居民向物業公司反映，獲回覆指本月中屋苑清洗水箱，可能是供水問題。

水務公司當日派人到現場查看，但放水冲洗後，水質未有改善，水務公司人員到地下室水泵房檢查，結果發現居民供水管道竟連接著塗刷紅漆的消防管道。

工作人員只能從3樓水閥處接出軟管，利用水壓冲洗管道，但連續冲洗兩日後，居民家中的水依然渾濁，水質未有改善，物業公司於是逐家逐戶送上10升飲用水。

居民憂飲足8年消防水

物業師傅透露，屋苑71號至76號樓連接的是消防管道，有居民擔憂，入住8年以來一直飲用的是「消防水」，又指消防水一般採用未消毒的雨水、循環水，且消防管道不同於生活供水管道，材質容易生鏽，管壁更容易滋生細菌。

多名住戶單位內的水錶前加裝了前置過濾器，本應透明的玻璃呈紅褐色，閥門流出紅色的鐵鏽水，且伴有異味。

《新民晚報》記者到現場視察，發現留有水漬的地面，有一層較厚的紅色粉末。報道指，目前屋苑71號至76號樓，共132戶居民受水管污染影響。

懷疑管道共用

水務公司回應，屋苑每季度檢測供水，每半年清洗管道，最新檢測報告顯示，屋苑水質完全符合標準，但報告難以反映71至76號樓供水入戶的水質情況，又表示爭取在一周內新鋪設水管道整改，並對屋苑其他樓宇供水設施進行全面排查。

而開發商負責人回覆，屋苑部分樓宇存在生活供水、消防管道系統共用的情況，這次受影響的幾幢樓宇位置特殊，排管設計經過相關部門驗收才交付使用，不排除閥門老舊缺乏維修所致。

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責任編輯：羅嘉欣