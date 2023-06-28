勞工處與職安局積極推動防中暑活動 協盛工地新增多項措施助工友抗暑  

▲ 勞工處副處長馮浩賢（左三）、職安局總幹事游雯（左二）、機場管理局（基本工程）總經理陳浩榮（左四）及協盛建築執行董事黎偉明（右四）等人一同出席「協盛防暑推廣活動啟動禮」推廣防暑信息。

自5月15日正式推行《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告後，不少建造業僱主都陸續加入防中暑行列，為工友們提供各種防暑措施和用品，推廣工作時防中暑意識。6月19日，勞工處和職安局便到訪協盛建築位於航天城的工地，向前線員工派發各種防中暑物品，而協盛建築執行董事黎偉明更即場講解各種防暑設備。

為協助和教育僱主及僱員做好防暑準備，勞工處與職安局今年推出一系列大型防中暑活動，例如跨平台宣傳、便攜風扇資助和探訪工地等。6月19日，勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢和職安局總幹事游雯便出席了協盛建築於航天城工地舉行的「協盛防暑推廣活動啟動禮」，並在協盛建築執行董事黎偉明陪同下參觀了各種防暑措施和設備，同場還向工友派發便攜風扇、清涼巾、防曬手袖，以及裝有冰凍涼茶的保溫水樽等。

▲ 嘉賓向一眾前線員工派發防暑清涼物品。

馮浩賢籲緊守防暑指引 減低意外發生

馮浩賢在致辭時表示，隨着近年氣候變化，無論是僱主或僱員，都要密切關注炎熱天氣，在酷熱環境下工作，萬一遇到不適，千萬不要「死頂」，要立即休息，以及通知管理層。無論是僱主或僱員都要參考防暑指引，按場地變化而作出適當的調整，將中暑風險減到最低。

職安局總幹事游雯指出，由於天氣愈來愈熱，中暑的風險亦隨之而增高，她提醒在座各位前線員工，在戶外工作時，要記得做齊防暑四式—遮蔭、散熱、飲水及休息。

▲ 職安局特別印製防暑資訊「救命卡」，內載有中暑徵狀、防中暑注意事項和處理中暑貼士等有用資料。

升級防暑設備 助工友對抗高溫

為配合《預防工作時中暑指引》，協盛建築已將工地內不同的防暑設備如風扇、清涼飲用水及休息站等進行升級，其中給工友用作遮蔭和休息的「關愛涼亭」，便在頂部加裝灑水噴霧器和智能感應器，當戶外温度達攝氏34度時，灑水系統會自動啟動，以降低涼亭內的温度。另外，還有研發中的活動鋁箔蔽陽布及智能灑水系統等，同樣能夠為長期於戶外工作的工友遮蔭。

協盛建築執行董事黎偉明表示：「公司與次承判商早已做好暑熱警告生效時的應對安排，如在內部通訊軟件中加入暑熱警告資訊，當暑熱警告生效時會即時通知工友。而工地一直以來都有為工友提供遮蔭、散熱及通風等防暑設施，亦參加了勞工處及職安局的便攜風扇資助計劃，為工友購置風扇，希望在暑熱天氣下為工友帶來一點涼。」他又表示，所有設施都是按照工友的意見而進行改善，工友曾反映以往的關愛涼亭太悶熱，並希望在休息時有充電插座充電，於是公司便加裝相關設備。他更表示，自從加入新元素和不停添置設備後，使用率明顯有增加。最後，他叮囑一眾前線員工不要在酷熱天氣下逞強工作，而僱主亦要諒解工友的狀況。

除建築商外，地盤分判商同樣會為工友提供所需的防暑用品，例如電解質飲品、清涼飲用水和太陽傘等。地盤分判商代表阿聰表示：「由於從事機電工作的工友需長時間於室內工作，大判（建築商）會提供大型強力風扇以幫助散熱，令室內空氣流通。」

▲ 設於工地的「關愛涼亭」加裝了灑水噴霧器和智能感應，當室外溫度達到34度時會自動啟動，噴出清涼霧氣，以達到降溫效果。

園藝工友：「在適當溫度下工作，提高工作效率，減低中暑機會。」

對於各種防暑設備和措施，園藝工友Sky和Kelvin均表示有很大的幫助。Sky稱，以前只能靠有限物資，例如太陽帽以防中暑；現在，建築商會提供遮蔭太陽網、太陽傘和強力風扇等，這有助降低工地環境的溫度。Kelvin補充：「長時間在戶外高溫環境下工作，幾度溫差都會有很大差別。在一個有遮蔭、空氣流通兼溫度適中的環境下工作，工人呼吸暢順，工作起來會更有動力和效率。」Sky表示：「工作一段時間後可以到關愛涼亭休息，喝一口冰水，真的舒服很多。」

（特約）