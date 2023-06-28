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【LGBTQIA+】Marimekko六月Pride Month系列　招牌罌粟花圖案宣揚大愛

休閒消費 17:16 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

Marimekko的Pride Month系列今個月上架。（圖片品牌提供）

每逢6月是同志們驕傲月（Pride Month）的日子，縱使本地大型的活動未見影蹤，但只要你是串流平台的支持者，又或是喜歡時裝的，都會感受到以上這兩種性質截然不同的媒體和產品，大家都在今個月推出有關於LGBTQIA+ 的作品或產品。來自芬蘭的Marimekko也不例外，在這個擁抱多元社群的月份推出設計走中性路線的Kioski系列。

這個「大愛」系列設計很簡單，創作靈感來自Marimekko的創辦人Armi Ratia，他在14歲時於日記上寫上「There is only one strength - LOVE」，並透過各種有富故事意義的「圖案創作藝術」來宣揚愛的訊息。

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當中包括應用了Tasaraita和Piccolo兩款條子圖案、同時當然亦不少得品牌最煞食的UNIKKO招牌印花。整個系列的服裝款式極盡簡單，離不開最易「入口」的tee、長裙、球鞋，完全沒駕馭難度可言，潛台詞是無論你是「直、還是攣」都一樣可以穿上來擁抱這個大愛的月份。

產品查詢：2701 9288

記者：何偉雄

 

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