【推動共融】盲文學習App推廣共融得獎　IVE生獲蘋果CEO鼓勵︰著我好好努力

▲ IVE生吳啟成獲邀向蘋果CEO匯報。

利用科技推進共融，可以造就更美好的社會。20歲IVE學生吳啟成（Kelvin）開發了一個手機應用程式助用家學習盲文凸字，成為蘋果公司所舉辦「Swift Student Challenge」賽事的得獎者之一，被邀出席全球開發者大會（WWDC），更獲向蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）親自匯報得獎作品的機會。

今年20歲的Kelvin在DSE之後，有見資訊科技和手機軟件開發前景良好，於是在兩年前報讀IVE人工智能及手機軟件開發高級文憑。今學年其中一科是學習IOS軟件開發，授課講師郭譽豪（Will sir）見Kelvin所交功課出色，遂鼓勵他參加蘋果公司每年均會舉辦的「Swift Student Challenge」比賽。

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比賽在今年3月底舉行，參賽者須自訂主題，並透過編程軟件「Swift Playgrounds」設計應用程式，除了編寫程式，還要撰寫製作原因、編程技術和經歷等。

Kelvin發現，過往的得獎作品大多都是推廣共融，加上他本身有超過500度近視和200度散光，他曾試過在考試前跌爛眼鏡，導致考試時非常辛苦，要把試卷拉到很近距離才能勉強應考，令他深切體會到視障人士的難處，遂決定向這方向構思。

他設計了一個學習盲文凸字、名為「Braillie」的手機應用程式，介面簡易，設有各種小遊戲助使用者學習盲文，包括將英文字詞或句子翻成盲文凸字，並設有快速卡片（Flash Card）、猜字符和猜詞語等學習盲文的小遊戲等。

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最終，Kelvin成為今屆375名、來自超過30個國家和地區的得獎者之一，並於6月初前往美國參加蘋果公司的全球開發者大會，得獎者中有9位獲邀赴Apple總部Apple Park參觀，Kelvin是其中一位，除了解Apple總部的環保和科技化建設，更獲得向行政總裁庫克親自介紹作品的機會。

本來我們正輪流向副總裁介紹作品，到我匯報時副總裁突然走開，過了一會就把庫克帶來，原來這是給我們的驚喜，沒想到庫克會親自來看我們匯報。

他憶述庫克給他的評語，指出其應用程式的輔助功能對世界很重要，能為改善別人的生活而展開創作的同理心亦難能可貴，著他好好努力。

作為IVE資訊科技系高級講師兼Kelvin的指導老師，Will sir原來在2019年修讀碩士課程時亦參加過同一比賽，他製作了一個人工智能App，教授手影動作，提升孩子創意之外，亦能讓親子透過手影遊戲促進關係。當年他雖然都獲邀赴美參加「WWDC」，但就沒有機會向CEO匯報，見到今次Kelvin獲得珍貴機會，Will sir也不禁大讚Kelvin青出於藍。

Kelvin表示，他計劃在7月內將「Braillie」應用程式發布至App Store，供大眾下載。已完成IVE兩年課程的Kelvin，亦將於9月升讀香港理工大學電子計算學系，未來亦希望可以繼續向創科軟件開發方向發展。

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記者：林愛娜