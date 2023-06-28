【打擊走私】快艇走私140萬元急凍和牛　5男逃逸而去

▲ 海關偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲市值140萬元和牛牛肉（政府新聞處圖片）

​香港海關今日（28日）凌晨在香港西面水域進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私急凍和牛牛肉，估計市值約140萬元。



海關人員今日凌晨在東涌附近水域進行反走私行動，發現一艘沒有開啓航行燈的可疑快艇駛向東涌公眾碼頭。其後，一輛輕型貨車駛往碼頭附近，貨車男司機和聚集於碼頭的4名男子隨即將貨車上的貨物搬上快艇，懷疑正進行走私活動。海關人員遂採取行動，該5名男子迅速跳上快艇並高速向內地水域逃去。



海關人員其後扣查該輕型貨車並於車上檢獲25箱懷疑走私急凍和牛牛肉。 案件仍在調查中。



海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。



走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：李芷玲