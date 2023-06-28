【瘦身陷阱】假期吃麻辣火鍋+點心+雪糕重3磅　營養師揪出短暫致肥元兇

每天，我需要面對來自四方八面的體重衝擊。這些衝擊，有時候的確令我措手不及，但卻要冷靜面對。

減肥戰友琪琪，在假期後前來會面，我打開她的磅重記錄，按捺不住說︰「嘩！發生甚麼事？」

她說︰「重了3磅！太嚇人了。」她嘗試解釋︰「只是吃了一餐麻辣火鍋吧……噢！還有今早跟媽媽吃了一頓點心。」

我說︰「真的這麼簡單？這幾天天氣熱得很，沒有被雪糕引誘嗎？」

高鈉或令身體短暫囤積水份

她笑了，如實招認︰「你真明白戰友的心態，就連我自己也忘記了，你就把我的記憶尋回。可是，這麼輕易便增3磅，要瘦又不見得那麼容易。」

我跟她分析︰「老實說，磅數真的上升了，可能只是半磅至1磅，其他的重量，該來自其他原因，你吃了火鍋加今早才吃過點心，畢竟，火鍋及點心鈉量都很高，部分重量有機會來自身體短暫囤積的水份，另外，你月事好像也不遠矣！ 」

她驚訝說道︰「怎麼你比我還清楚！」

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月經前賀爾蒙變化影響體重

我說︰「只是我有記下來！你要明白，月經前的賀爾蒙變化，也實在對體重有很大影響，有些女性，經前還伴隨便秘困擾，那是雙倍影響體重啊！體重實在太容易被外界因素影響，所以，減重期間，我們也需要量度脂肪和身形的變化，這些數字，可信性更高。」

我再看一看她的脂肪紀錄︰「還差一星期便需要覆查脂肪，不如提早今日量度好了！」她吞吞吐吐說︰「不好……不好！讓我再努力多一星期！下次才量度吧！」

我相信，她忘記記錄在飲食日記的食物，還有很多！

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）