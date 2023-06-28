【創新科技】教資會設1億元科教創新基金　應對AI冒起及助師生理解國安風險

▲ 教資會宣布撥款1億元設立「科教創新基金」。（資料圖片）

大學教育資助委員會今日（28日）宣布，為應對生成式人工智能（AI）冒起，以及科技應用引申道德議題等，撥款1億元設立全新的「科教創新基金」，以鼓勵大學利用創新和突破性科技，培養大學生成為「德才兼備的新世代人才」。8大可利用基金撥款，在未來3年就4個指定主題推展不同項目，或其他項目以加強教學應用科技。

教資會表示，隨着生成式人工智能冒起，創新和突破性科技為教學革新和學習體驗帶來全新挑戰，但同時亦帶來龐大機遇；第3代互聯網等科技廣泛應用為學界和業界更緊密協作帶來契機，亦有助學生獲得更真實的學習體驗；社會日益重視數碼技能對經濟轉型的重要性，亦十分關注科技應用引申的道德和社會議題。為應對上述轉變，教資會在轄下質素保證局支持下設立基金，鼓勵大學在教與學上積極探索及作出新嘗試，鼓勵大學利用創新和突破性科技，推進教學革新及豐富學習體驗，培養大學生在數字化經濟環境中成為德才兼備的新世代人才。

各教資會資助大學可利用基金，在未來3年就4個主題推行不同項目，或推行其他旨在加強教學上應用科技的項目，基金亦包括2,000萬元資助跨院校協作項目，教資會已邀請大學提交相關工作計劃和具體建議。4個主題包括：

推動教學法、課程、評估和學生發展的轉型

全面提升數碼素養

推廣科技社會責任和學術誠信

促進學術界與產業協作，增強真實學習體驗

其中在「推廣科技社會責任和學術誠信」主題，教資會指科技存在道德問題和不同挑戰，除了學術誠信外，數據私隱和安全性等法律及道德層面的議題亦須予以重視，「事實上，人工智能及數據安全涉及國家安全」，故教師和學生須正確理解不當使用科技的潛在風險和後果，同時亦須明白科技發展對社會的深遠影響，肩負科技層面的社會責任。此外，學生亦可善用科技展開個別項目，讓他們理解善用科技能推動可持續發展等惠及社會的目標，藉此加強價值觀教育，有助培養年輕一代在數碼年代的良好品格。

教資會主席雷添良表示，將科技及相關社會議題融入教與學，對學生、大學、各行各業及社會整體經濟均具深遠策略意義，他鼓勵大學把握時機，積極走得更前，令教資會資助大學所提供的教育體驗及質素，繼續在本地和國際上保持領先地位。

多間大學表示歡迎，浸會大學表示，將積極利用基金支持，把數字和人工智能素養和道德教育，與不同模式的教學活動互相結合，並鼓勵教員採用數字化教學方式等。中文大學校長段崇智指，中大會繼續善用創新和突破性科技，優化教學策略與課程內容。教育大學相信，撥款有助大學推動更多創新及先進的舉措，提升學與教質素。嶺南大學校長鄭國漢指，新增撥款對大學進一步革新教與學制度和措施大有裨益。理工大學相信基金將有助提升整體教與學的體驗及質素，鼓勵學生發揮潛能，提升數碼素養。

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記者：馮琪雅