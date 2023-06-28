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【壽司郎勁敵】日本人氣迴轉壽司HAMA-SUSHI殺入香港　新張大拖羅$22網上訂位即冧檔

休閒消費 17:53 2023/06/28

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

壽司郎勁敵HAMA-SUSHI即將在佐敦開業。（facebook圖片）

日本人氣連鎖迴轉壽司店はま寿司HAMA-SUSHI（濱壽司）宣布進駐香港！首間店選址佐敦，並於明天（6月29日）正式開業。HAMA-SUSHI在日本人氣高企，除了邀得催淚日劇《silent》女主角川口春奈任CM代言人外，店家以100円抵食壽司馳名，相信會是繼壽司郎後又一攻陷香港的排隊人龍店。

HAMA-SUSHI是日本3大迴轉壽司店之一，在當地全國有逾500間分店，可謂與壽司郎叮噹馬頭，令壽司迷非常期待。

而香港分店將於6月29日開業，暫時在facebook官網貼出兩張新店圖片，並宣布會有期間限定的開業祭，10款壽司會以超激抵價推出。

    點擊圖片放大
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包括有特選大切藍鰭吞拿魚，即大拖羅，每件僅$22。還有炙燒宮城縣金目鯛（$17）、北海道大生帆立貝（$22）、炙燒芝士沙律醬廣島縣大蠔（$17），CP值甚高。

店家指顧客可以透過網上預約訂位，以電郵或電話登記成會員，再輸入幫襯日期、時間、人數等，便可訂位。

不過，似乎大家都極之渴望試新嘢，網站今早不勝負荷，店家於Facebook貼出系統通告，指「因HAMA NAVI網上預約系統正在進行維護，現時會暫停提供網上預約服務。系統預計會於今天內可以重新開放使用。」想第一時間試的話，相信要緊密留意住。

記者︰黃依情

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