【三隧分流】立法會三讀通過三隧分流草案　西隧減至60元　紅隧、東隧加至30元

▲ 立法會今日三讀通過2023年行車隧道(政府)（修訂）條例草案》。（陳永康攝）

立法會今日以舉手形式，三讀通過《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，8月2日起，西隧的私家車收費由75減至60元，紅隧及東隧收30元；的士方面，三條過海隧道，劃一收取25元；商用車則收50元；並在第二階段推出「不同時段不同收費」，適用於私家車和電單車，目標今年內實施。

運輸及物流局局長林世雄稱，政府接收西隧，配合易通行收費模式，是一個大好機會去理順三隧車量分流的機會。

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民建聯立法會議員陳恒鑌表示，雖然在新方案下，西隧的收費仍然較高，但相信該收費可令西隧的行車暢順，所以仍支持政府方案。他促請，政府在三隧方案落實，和「不同時段不同收費」收集到不同的數據後，一致調低營運車輛的收費，以協助業界發展他們的工作。

自由黨立法會議員易志明獲批准提出修正案，劃一調低的士及商用車紅隧及西隧收費至20元，但調低東隧收費就不獲准提出。

對於易志明的修正案，陳恒鑌認為，有關原意是好，惟調低東隧收費方案不獲主席提出，或會導致大量車流集中使用紅隧和西隧，故此，民建聯不會支持其修正案。

楊永杰促加快建設第四條過海隧道

九龍中立法會議員楊永杰表明，會投棄權票，稱三隧在繁忙時段使用率平均已達到126%，透過調整收費在繁忙時段分流是偽命題，最後更可能造成「三隧齊塞」。他促政府加快建設第四條過海隧道，並加強泊車轉乘優惠，鼓勵市民乘搭公共交通工具。他亦表示難以支持易志明的修正案。

工聯會立法會議員梁子穎表示，紅隧一直以來擠塞原因主要是收費低和地理位置優越，因此有司機會在塞車情況下仍堅持行走經隧。他續指，紅隧和東隧每個方向只有兩條行車線，相反西隧則有三條，認為政府的建議沒有充分利用西隧的容量優勢，仍然採取較高的收費標準，指駕駛者一定會選擇收費較低的隧道，擔心日後無法解決紅隧塞車問題。

易志明：變相鼓勵市民乘坐「白牌車」

易志明指，交通運輸業界對政府方案持不同意見，因政府強調以效率優先原則，載客量多少來決定隧道收費，如果以此原則，小巴收費應比的士低，但現時小巴隧道費收50元，的士卻收25元，是有違原則。另外，現時部分小巴及校巴使用紅隧過海收費10元，將來卻加至50元，令他們的成本大增。

另外，在「不同時段，不同收費」階段，私家車在非繁忙時間，最低收費20元，但的士卻收25元，易志明認為，變相鼓勵市民乘坐「白牌車」，為免「白牌車」進一步蠶食的士生意，業界認為要將兩者的收費看齊，以減低加價壓力。

勞聯立法會議員林振昇則支持易志明的修正案，認為政府原草案未有照顧商用車輛負擔，令很多司機每月駕駛開支增加。他指，若紅隧及西隧降低收費至20元，或會將分流效果打折扣，但情况未必會比現時差，相信相當部分使用紅隧的駕駛者會轉用西隧，能減輕紅隧負擔，加上商用車輛使用三隧的佔比較低，認為不會造成很嚴重後果。

易志明修正案不獲通過

最終，易志明的修正案，以舉手形式，不獲過半數議員支持，未能通過；原議案，則以舉手形式，獲過半數議員支持，三讀通過。

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記者：戴朗希