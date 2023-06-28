【47人初選案】彭卓棋供稱競選單張刪「攬炒十步曲」部分　法官指令彭看來「超級黃」更有利

▲ 被告彭卓棋今續於西九龍裁判法院作供。資料圖片

民主派初選案今（27日）續審，被告彭卓棋續作供，指其競選單張草稿被員工擅加「攬炒十步曲」及「對抗極權」等字眼，彭審閱時已刪去段落。惟法官質疑，提及攬炒可使彭看來「超級黃」，對彭更有利，彭則指是想藉單張讓別人認識自己。

被告彭卓棋第3天作供，今由控方周天行盤問。彭同意，當戴耀廷及司馬文在協調會議上討論否決權時，他並沒有反對戴，因認為「兩個人都有道理」，戴指「可用可不用」沒錯。惟被法官問司馬文反對的理論時，彭指已忘記。

控方另就彭的競選單張草稿提問，彭供稱，他要求員工於單張草擬自我簡介部份，惟員工擅加了「共同協調人民奪權 齊上齊落對抗極權」字眼以及「攬炒十步曲」時間表，當他看到草稿有十步曲時已經「foul走咗」。法官陳慶偉反問員工加入上述部分豈不是對彭有利，可使彭看來「超級黃」？彭稱，當時只想藉單張讓別人認識自己，而該版本的單張最終亦沒有派發。

彭又指，簽署「墨落無悔」聲明是因為看見港島區潛在候選人已簽署，認為自己不簽便會輸陣勢。法官問及彭是否自視「抗爭派」？彭同意，但指其理解的抗爭是據理力爭，希望爭取19年免費教育等政綱。

聆訊明（29日）續。

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記者：陳曉欣